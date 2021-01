Mener Trump-utestengingen er feil: – Næring til konspirasjonene

Natt til lørdag varslet Twitter at de stenger president Donald Trumps konto grunnet «ytterligere opphissing til vold». Jonas Gahr Støre (Ap) og Kjersti Løken Stavrum i norske PEN tror det kan virke mot sin hensikt.

President Donald Trumps konto, der han har publisert nesten 60.000 meldinger og som ble fulgt av over 88 millioner, ble bokstavelig talt stengt over natten.

Flere mener nedstengingen ikke var en god avgjørelse. Kjersti Løken Stavrum, leder for norske PEN som er en organisasjon som jobber med ytringsfrihet, synes det var en feil avgjørelse.

– Han er den sittende presidenten i USA, han er ikke vurdert som utilregnelig og det er ennå ikke gjort noe for å fjerne han som president, sier Stavrum.

– Næring til konspirasjonene

Hun tror det å sperre Trumps konto bare vil øke spenningen i et allerede splittet land.

– USA er nå et dypt splittet land. Det er ikke en marginal gruppe som støtter Trump, og det at han nå stenges ute er næring til de konspirasjonene som allerede er svært problematiske for landet, sier hun.

Hun sier også at Trump ikke kan sies å direkte ha oppfordret sine tilhengere til å storme Kongressen.

– Jeg mener vi må huske på at dette er ting vi skal diskutere, analysere og drøfte i lang tid fremover. Da er det faktisk veldig viktig å vite hva han faktisk sa og hva han gjorde, sier hun og fortsetter:

– Han sa jo ikke at folk skulle storme kongressen, men det er veldig lett å hevde at han mente det. Men da er det viktig å kunne gå tilbake og se hva han faktisk sa.

Stavrum: Flere ting kan ligge bak

PEN-lederen sier også at man ikke må glemme at Twitter kan ha hatt flere motiver bak det å fjerne Trump fra sin plattform.

– Disse teknologiselskapene er amerikanske. De holder til i USA og forholder seg til amerikansk lovgivning og amerikansk skattlegging. Selskapene er jo nå truet med sterkere reguleringer under Joe Biden. Jeg mener nok at det er viktig at vi også ser dette som en slags opportunisme og en anledning til å snu kappen etter vinden, sier hun.

Stavrum påpeker også at Trumps retorikk ikke er noe nytt fenomen, men har pågått siden han seilet opp som presidentkandidat.

– Jeg mener ikke at dette er glassklart og enkelt, men jeg vil også minne om at det ikke er noe nytt at Trump bruker den retorikken, for det har han holdt på med i mange år, sier Stavrum.

BETENKT: Ap-leder Jonas Gahr Støre er svært skeptisk til at Twitter har utestengt USAs president Donald Trump. Foto: Paul Kleiven / NTB

Støre: – Et langt skritt

Ap-leder Jonas Gahr Støre frykter Twitter-utestengelsen av USAs president Donald Trump kan gjøre han til en martyr.

– Jeg skjønner alle som tar avstand fra Donald Trumps budskap på Twitter. De aller fleste er utenfor, og mange er også løgnaktig. Men derfra til å stenge noen ute fra å fremme meningene sine, det er et langt skritt, sier Støre til NTB.

– Det er en fare for at man gjør han til martyr. Det finnes mange andre kanaler han kan bruke, så jeg er mer tilhenger av at man konfronterer han hardt der han opptrer, sier Støre.

Han peker på at når Twitter nå stenger kontoen til den amerikanske presidenten, så må de også begynne å gå gjennom kontoene til politiske ledere verden over «for å ikke komme helt ut og kjøre».

– Vi må heller ta ham på åpen mark, sier Støre.