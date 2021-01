Eckhoff spurtslo Røiseland i kampen om seieren

Tiril Eckhoff gikk ut på lørdagens jaktstart med et halvt minutts ledelse og med 53 sekunder på lagvenninnen Marte Olsbu Røiseland, men det skulle bli en norsk duell om seieren etter 20 treff av frolendingen i Oberhof.

Det ble ikke avgjort før på oppløpet, der Eckhoff var sterkest og tok sin verdenscupseier nummer 18. Theresa Hauser kom på tredjeplass.

– Jeg var veldig sliten i dag, så jeg fikk ingenting gratis. Jeg gikk hele løpet alene, men på sisterunden tenkte jeg at det ville være deilig at Marte kunne dra litt, men det gjorde hun ikke. Jeg tenkte «fadderullan», nå skal jeg gi alt på det siste partiet, for det passet meg veldig bra. Jeg tenkte at «den spurten skal jeg ta», sier Eckhoff til NRK.

På oppfølgingsspørsmål om Røiselands taktikk var dårlig stil, svarer hun:

– Hun kjørte sånn Northug-taktikk. Nei, da er det smartere for henne, men deiligere å vinne spurten, sier Eckhoff med et smil.

Eckhoff fylte på første skyting, før det ble ett bom andre gang inne på standplass. Der kom det to bom fra Hanna Öberg, som var nærmest Eckhoff. Svensken forsvant dermed ut av jakten på ledende Eckhoff.

Marte Olsbu Røiseland og østerrikske Theresa Hauser jaktet et halvminutt bak Eckhoff. Da Eckhoff hadde én bom på siste skyting, gikk alle fem blinkene ned for Røiseland. Den norske duoen gikk samlet på sisterunden.

Eckhoff prøvde å riste av seg Røiseland i bakken før mål, men fjorårets VM-dronning klamret seg fast. Seierskampen gikk helt inn til oppløpet, der det så ut til at Eckhoff hadde god kontroll og tok seieren.

– Jeg er sykt fornøyd med 20 treff. Jeg går alltid for å vinne, men samtidig synes jeg det er vanvittig gøy med Tiril og å kjempe om førsteplassen og vite at vi blir nummer én og to. Så er det gørrende kjipt ikke å ta førsteplassen selv, men det er en del av gamet, sier Røiseland til NRK.

Søndag er det blandet stafett i Oberhof.