Svindal og Jansrud tok kontakt med Lucas Braathen etter skrekkfallet

ADELBODEN/BERGEN (TV 2): Lucas Braathen (20) var fredag på vei i mål etter en strålende andre omgang i Adelboden, men på vei inn i målområdet gikk det veldig galt for stortalentet.

Braathen falt stygt og ble kastet over mållinjen. Der ble han liggende med tydelige smerter før han ble fraktet bort fra området på båre.

Se Lucas Braathen forklare fallet øverst!

20-åringen pådro seg en sideleddbåndskade på innsiden av kneet. Rehabiliteringsperioden etter en slik skade ligger normalt på mellom seks og ni måneder.

– Kneet er ganske vondt. Når man reiser seg blir man raskt svimmel, men det går greit.

– Hva husker du av fallet?

– Jeg husker egentlig alt. Jeg var aldri helt ute. Det er ekstrem hastighet inn i målet der, også kommer man fra et ekstremt bratt heng. Plutselig kjenner jeg et vanvittig trykk i kompresjonene, også kjenner jeg at jeg blir veldig lett. Så smeller jeg hodet i isen inn mot mål. Jeg prøver å beskytte hodet i fallet, og tror egentlig det gikk så bra som det kunne gått. At jeg ikke tok korsbåndet skjønner jeg ikke, sier han til TV 2.

– Det var kneet med engang. Jeg skjønte det med engang. Man hører ofte at folk ikke får vondt i kneet, men at de kan kjenne en mindre stabilitet. Når jeg da kjente at jeg hadde vondt i kneet, så skjønte jeg at hadde tatt det. Jeg skjønte fort at det var den sesongen.

Se bildeserie av Lucas Braathens fall under:

Skjønte raskt at det var alvorlig

Braathen innrømmer at det var tøft å få beskjeden om at sesongen ryker, likevel skjønte han ganske raskt at det ville være tilfelle.

– Jeg var bare glad for at de var sjanse til å rekke neste sesong. Jeg var litt usikker på hvor lang tid det ville ta.

– Hva fryktet du?

– Jeg skjønte ganske fort at denne sesongen ryker. Det gjør heller ikke så mye for min del. Jeg har hatt en veldig bra sesong og opplevd så mye kult med gutta. Jeg håper jeg kan stå klar i august når gutta forhåpentligvis skal til New Zealand. Dersom jeg rekker det så er jeg fornøyd.

Skaden er den første store skadesmellen Braathen pådrar seg. Hittil i karrieren har 20-åringen vært heldig og klart å slippe unna de verste smellene.

– Jeg har vel egentlig ikke hatt noe skadetrøbbel før. Jeg synes selv at jeg er smart når det kommer til å ta risiko. På trening har jeg heller kjørt ut om jeg har følt fare. I renn går det ikke an å tenke slik. For å vinne renn kan man ikke tenke risiko og da går det slik som det gikk fredag.

Han mener selv det er hans egen skyld, selv om han mener arrangøren fint kunne gjort noe med siste sving.

– Det er en ekstrem hastighet, så jeg visste at jeg skulle være forsiktig der. Jeg er bare veldig uheldig med det som skjer innledende i svingen. Det å få skrapt et noe flatere terreng der er nok ikke det vanskeligste de gjør, men jeg skal ikke legge skylden på det. Det var bare uheldig av meg å komme inn med en dårlig posisjon, sier Braathen til TV 2.

Barndomsidolene tok kontakt

Stortalentet graver seg ikke ned selv om hele sesongen ryker, samt at han må gjennom en lang rehabiliteringsperiode.

– Jeg har det helt greit. Det er kjempefint her. Jeg har alltid likt å se på verdenscupen på TV, det er en av nedsidene med å kjøre selv, at man ikke får se det selv, sier Braathen til TV 2.

Atle Lie McGrath falt også under storslalåmen fredag. Han slapp billigere unna med en strekkskade i leddbåndet på innsiden av kneet. Dermed slipper han trolig å operere og slipper unna med en rehabilitering på rundt seks uker, ifølge landslagslege Marc Strauss.

– Heldigvis har vi mange på laget som har hatt kneproblemer opp gjennom årene. Jeg fikk mange hyggelige meldinger fra Aksel og Kjetil i går. De sa at dette er dritt, men at jeg bare skulle ringe om det var noe. Det er veldig godt å ha noen sånne som har den erfaringen. Med dem og det helseteamet så klarer vi nok å komme tilbake, sier McGrath.

– Det er en motivasjonsboost å få melding fra barndomsidolene, sier Lucas Braathen.

Lucas Braathen ser fremover og har allerede bestemt seg for hvordan han skal takle situasjonen han har havnet i.

– Jeg tror at man må ta med seg det positive og se så lyst på det som mulig. Jeg tror ikke det går noe raskere av å se mørkt på det. Jeg tror det er beste måten å gjøre det på. Vi er heldigvis 20 år, så tiden er på vår side, sier Braathen.