Hvem er Norges neste terrorist?

Det er snart ti år siden 22. juli, men hatet vi så den dagen lever. Hva gjør vi for å unngå at våre egne ungdommer blir den farligste trusselen mot oss?

På selveste 17. mai i fjor sendte en mann et brev til meg fra cella si i fengselet. Den første håndskrevne setningen lød slik: «Kadafi, hva sier du til et verdenseksklusivt intervju på engelsk i to deler?». Jeg svarte aldri på brevet. Avsenderen var 22. juli terroristen.

Unge sinte menn

For snart ti år siden fikk Norge erfare hva hat kan drive et enkeltmenneske til. 77 uskyldige liv ble brutalt revet vekk av en nordmann som hatet Arbeiderpartiet, innvandrere og muslimer. Han håpet at terroren ville føre til borgerkrig og kaos i eget land. Det skjedde ikke. Men det som skjedde var at i mørke avkroker på internett ble terroristen fra Oslo et forbilde for unge sinte menn fra hele verden.

PST er bekymret

I kveldens episode av dokumentarserien «Norge bak fasaden» på TV 2 har kollega Janne Amble og jeg prøvd å finne ut av hvor Norge står i kampen mot hatkriminalitet og terror. Hva er tilstanden i et av verdens tryggeste, rikeste og mest demokratiske land? Det vi har funnet ut er ikke oppløftende. Det er et ekstremt sinne blant noen unge menn der ute. Heldigvis er de ikke mange i antall hoder, men de er sinte nok til at sikkerhetstjenesten er bekymret.

Raseriet til disse folka er rettet mot folkevalgte, innvandrere, feminister, homofile og andre som de definerer som avskum, forrædere og kakerlakker. Noen av dem synes det holder å spre hat og konspirasjoner med ord. Andre tar steget videre til vold, og noen få fantaserer om massedrap. Det er ikke lenge siden en ung mann fra Bærum prøvde på akkurat det, å drepe flest mulig muslimer i en moske. Hvordan skal Norge unngå at våre egne ungdommer blir den farligste trusselen mot landet vårt, er et sentralt spørsmål i kveldens dokumentar.

Ønsker anarki

Som journalist har jeg dekket terror helt siden angrepet på New York den 11. september 2001. Jeg har sett forferdelige blodige åsteder over hele verden og laget mange reportasjer om terror utført av både hvite nasjonalister og ekstreme islamister. Det er mye sprøtt der ute, men også her hjemme er det noen som drømmer om å skape de samme syke tilstandene. De vil at konfliktene i samfunnet vårt skal eskalere så mye at Staten til slutt kollapser. Disse menneskene er overbevist om at gjennom blodbad og anarki kan de bygge opp et nytt Norge for hvite nordmenn.

Dette forvridde tankegodset er godt synlig i universet deres på internett. I de forskjellige nettforumene er haterne anonyme. Der blir hjernen pepret med så mye ekstremt innhold at de til slutt blir helt avstumpet. Det er der de lager «kill-lister» som rangerer de beste massedrapsmennene i verden. Å se det norske flagget og terroristen fra 22. juli på toppen av disse listene er kvalmt. Dette er den stygge virkeligheten.

Deler terrormanualer

Spørsmålet er om storsamfunnet har sterkt nok fokus til å adressere dette livsfarlige grumset? For nå snakker vi ikke om ytringsfrihet, islam- eller innvandringskritikk. Nei, dette er landsmenn som er langt forbi debatt og det frie ord. De har kommet dithen at de deler terrormanualer som viser hvordan drepe flest mulig menn, kvinner og barn på kortest mulig tid. Dette er bare noe av det vi ser nærmere på i «Norge bak fasaden» i kveld.

Ekstreme digitale nettverk

En viktig bekymring er fanatikere som marsjerer i gatene og som er synlige med sine uniformer og rasehat. De øker i antall i både Norge og resten av Europa. Det i seg selv er ille. Men det som er mer skremmende er aktiviteten på ekstreme digitale nettverk. Der sitter de som radikaliseres uten motstemmer og korrigering. De deler bilder og filer anonymt slik at det er vanskelig for politiet å avsløre dem. I sin lukkede digitale verden kaller de seg selv for patrioter og alle andre for globalister og liberalister. En fiende de mener fortjener å dø.

Gradvis hjernevasking

Og det er der inne de utvikler et ekstremt voldspotensiale som ofte ikke oppdages før det er for sent. Men ensomme ulver oppstår ikke i et vakuum. Ingen blir født som soloterrorister. Dette er mennesker som er manipulert på et internett uten grenser. Som er blitt foret med løgn, propaganda og vrangforestillinger over tid. Til slutt bikker det over for dem. Det er akkurat det som skjedde i USA. En massiv og gradvis hjernevask hvor tilliten til medborgere, myndighetene og media brytes ned.

Splittet folk

Mange av de som angrep Kongressen tror helt seriøst på at president Donald Trump er en mann som står opp mot en djeveldyrkende politisk elite i Washington DC. Ikke bare det, de mener også at de som styrer landet egentlig driver et globalt pedofilt nettverk. Dette er ikke noen ville fantasier fra prærien. Dette er en livsfarlig indoktrinering som skaper dødelig hat mot eget folk. Nå er amerikanerne så splittet at det gjør vondt å se på. I hvert fall for de av oss som er glad i det fantastiske landet.

Negativ utvikling

I Norge så vi noe av det samme giftige tankegodset under rettsaken mot terroristen som angrep regjeringskvartalet og Utøya. Ti år senere skulle en tro at utviklingen var mer positiv, men den er ikke det dessverre. Politiets sikkerhetstjeneste ser faktisk en økt høyreekstrem aktivitet, spesielt på internett. Tiden er forbi da snauskaller la fra seg mobilen utenfor et forsamlingslokale og gikk inn for å snakke om jøder og den ariske rasen. Nå logger de seg bare på en PC og får ideologisk påfyll av likesinnede på andre siden av kloden.

Ekstreme islamister

I tillegg til høyreekstreme har Janne Amble og jeg også sett på trusselen fra ekstreme islamister. Den er på ingen måte over selv om det såkalte kalifatet til terrorgruppa Islamsk Stat er knust. Den neste fasen blir å følge med når flere fremmedkrigere løslates fra norske og europeiske fengsler. Vil de komme ut i samfunnet som nyfrelste gode borgere eller vil de være like hjernevaskede som før? Vi får se. I kveldens episode av «Norge bak fasaden» snakker Politiets sikkerhetstjeneste også om barn som kan utgjøre en trussel. De ser nå en negativ utvikling der barn helt ned til 13 og 14 års alderen i Norge blir radikalisert. Jeg fikk frysninger da jeg hørte det.

Av samme ulla

Etter de sjokkerende scenene fra USA er det betimelig å minne om at vi har krefter i vårt eget land som har den samme menneskefiendtlige ideologien. Både høyreekstremister og ekstreme islamister har samme mål, nemlig mer polarisering. Logikken deres er at hvis konfliktnivået i samfunnet stiger, så vil tilliten vi har til hverandre forvitre. Begge er av samme ulla, heter det på godt norsk.

Må aldri glemme

I forbindelse med opptak til dokumentaren fikk jeg adgang inn til høyblokka i regjeringskvartalet. Gikk opp trappene i det bomba bygget helt til toppen, der Statsministerens kontor pleide å være. Det var en sterk opplevelse å se ødeleggelsene på innsiden. Da jeg sto der på toppen tenkte jeg at vi som nasjon aldri må glemme den dagen. Mitt lille bidrag var derfor å ikke svare på massedrapsmannens brev skrevet fra Skien fengsel.

Hva blir det neste?

Jeg personlig vil verken møte eller intervjue ham. Har ikke noe behov for det etter å ha dekket hele rettsaken i Oslo tingrett. Men som journalist er jeg ikke en prinsipiell motstander av at pressen snakker med ham. På et eller annet tidspunkt vil nok det skje, men det blir ikke meg. Uansett, nok om det. Min store bekymring etter å ha jobbet med denne dokumentaren er Norges neste terrorist. Vil vi klare å hindre et nytt 22. juli med den mørke utviklingen vi ser nå?