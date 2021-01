Dette sier familie og kolleger om Harket-ryktene

Siden andre juledag har sesong to av «The Masked Singer» gått på skjermene i Storbritannia. Programmet ble adoptert av NRK i høst og fikk navnet «Maskorama». Der gikk Ulrikke Brandstorp seirende ut.

Mandag skrev God kveld Norge at britene tror vår egen Morten Harket gjemmer seg inne i et av kostymene - nemlig vikingen. I etterkant hang resten av medie-Norge seg på, og nå har NRK pratet med datteren til Harket, Tomine. Hun er overbevist om at faren befinner seg i England.

DATTER: Tomine Harket er sikker på at faren gjemmer seg i Vikingen. Her i forbindelse med Stjernekamp-deltagelsen. Foto: Nesvold, Jon Olav

– Jeg liker å tro at jeg kjenner igjen stemmen til min egen far. Det er en type vibrasjon i stemmen til pappa, som gjør at jeg tror det høres ut som han, sier Tomine til statskanalen.

Har du ikke hørt klippet? Se det i videovinduet øverst i saken!

The Voice-mentorene er enige

Et av hintene som britene har fått servert er at vikingen kan ha hatt en tilknytning til talentprogrammet «The Voice». Harket var mentor i to norske sesonger av programmet, og på fredag hadde en helt ny sesong premiere på TV 2.

God kveld Norge har spurt årets mentorer hva de tror om ryktene.

– Her er min greie, starter Yosef Wolde-Mariam, og legger frem sin teori:

– En av Morten Harkets største fans er Sondre Lerche. Da Sondre hørte det så skrev han: «Jeg vedder alt jeg har på at det er Morten». Hadde jeg hatt en hundrelapp og vært en gambler, hadde jeg satt den på det Sondre sier, forklarer Wolde-Mariam.

THE VOICE: Morten Harket var mentor i to sesonger av den norske versjonen. Her er han med Maria Engås Halsne som vant i 2019, med Morten som mentor. Foto: TV 2

– Overbevist

Espen Lind, som gjør comeback som mentor i år, er heller ikke i tvil.

– Jeg har sett klippet, og jeg tror det er Morten. Du hører det på stemmen hans, både når han snakker og når han synger. Jeg er egentlig ganske overbevist om at det er han, sier Lind, som påpeker at han har jobbet med Harket.

Ina Wroldsen har gått enda dypere til verks i sin research.

– Jeg tror det er han som er vikingen, ja. Det er jo ikke så mye å gjøre om dagen, så jeg havnet dypt inne i sånn «Masked Singer»-konspirasjonstråd, dessverre, sier hun, og fortsetter:

– Så da tenker jeg det at jeg tror det er han.

SIKKER: Ina Wroldsen har havnet i konspirasjonstråden i jakten på svaret. Foto: Truls M. Qvale

Karlsen er usikker

Dog er ikke alle like sikre i sin sak. NRK har også pratet med musikkmanager Jan Fredrik Karlsen, som ikke er overbevist.

– Klangen og signaturen i stemmen til Vikingen minner veldig om måten Morten bruker stemmen på, den er kraftfull og sårbar. Men ikke alle tonene stemmer.

Han peker på at det er vendinger i framføringen som ikke stemmer overens med Harket sin stemme.

– Jeg er faktisk litt usikker, sier Karlsen til kanalen.

I helgen går en ny episode av «The Masked Singer» på lufta i England. Kanskje får vi svaret da?

Nesten samtlige medier i Norge har forsøkt å få en kommentar fra Harket og hans manager, men de sitter foreløpig stille i båten uten å svare.