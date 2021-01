Hva får du, hvis du tar en Lamborghini Huracan LP640-4, en fullblods superbil, og overlater den til Radni Molhampour og hans team Zyrus Engineering, i Nannestad? Jo, du får et monster av en hyperbil – med navnet LP1200 Strada.

Bare se på bildene! Dette er helt vanvittige greier, en bil som bringer tankene til vaskeekte racingbiler.

Med egenvekt på under 1,5 tonn, opptil 1.200 hk, 600 nye komponenter – inkludert vinger og spoilere som gir marktrykk på opptil 2 tonn (!) i 200 km/t – er dette ikke noe for amatører.

Men den kan kjøres på vanlig vei! Ja, du leste riktig ...

Grundig testet



Planen er at bilen skal stå ferdig i september. Da kan den både kjøpes, og kjøres på vanlig vei.



Men allerede er den blitt grundig testet. Over 6.000 kilometer har den lagt bak seg på asfalt. Nå er den klar til produksjon.

Zyrus Engineering heter selskapet om står bak "galskapen", og prosjektleder er Radni Molhampour. Han og de andre har lang erfaring med racing med nettopp Lamborghini Huracan. Derfor er ikke dette bare vill styling og tuning av motoren. Det du ser har en funksjon. Den enorme vingen bak, for eksempel, bidrar mye til det nevnte marktrykket – som igjen gir deg grep, når det virkelig trengs.

Her snakker vi beist! Og den gjør ingen forsøk på å skjule det.

Kan brukes til alt – nesten

Dette er en seriøst rask bil – som altså kan brukes på handleturen, henting i barnehagen (tror du det blir populært, eller!?) – i tillegg til banekjøring, selvsagt.

Og det er på banekjøring du har 1.200 hk. Den er nemlig "kun" typegodkjent med 900 hk. Men med mindre du har uvanlig dårlig tid til nærmeste cars and coffee-treff, burde jo det holde ...

Til gjengjeld er det lagt inn GPS-koordinasjon på hver bane. Så når du kjører inn på banen, kan du frigjøre de siste 300 hk-ene ved bruk av din personlige kode.

Fikk kjeft

Som et bevis på at dette er alvor, har bilen blitt testet på Nürburgring. På en "åpen dag", klarte den en runde på 6.48,42. Det er en hinsides rask tid, med tanke på at det var annen trafikk på banen da tiden ble satt.

– Vi passerte 12 biler på én runde. Det er jo ikke ideelt, men det gir gode prognoser for 2021. Og vi fikk kjeft av Nürburgring fordi vi kjørte så fort på en «track day», forteller Molhampour til Finansavisen.

Til høsten, når bilen er ferdig, er planen å ta turen ned og få kjørt uten like mye trafikk på banen.

Sånn ser det ut, når en racerbil skal kunne kjøres på vanlig vei.

Pris: Ikke billig

Zurys har lagt ut prisen på bilen på sine hjemmesider. Har du 595.000 Euro til overs, blir bilen din. Omregnet til norske kroner, blir dette rundt 6,1 millioner. Men husk, skal du ha skilter på den, må du belage deg på en god slump penger i statskassen, i tillegg.

Med i prisen er kursing på bane, der du skal lære bilen bedre å kjenne. Det kan nok være vel anvendt tid...

Det er ventet at de fleste kundene vil være utenlandske. Men kanskje kommer det en norsk kjøper, også. Tenk å møte denne utenfor nærmeste dagligvarebutikk eller på McDonalds!

