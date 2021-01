Kristoffersen raser etter skrekkfallene: – Det er helt hodeløst

Etter to stygge fall på to dager har Henrik Kristoffersen (26) fått nok.

ADELBODEN/BERGEN (TV 2): Da amerikanske Tommy Ford falt stygt under lørdagens storslalåm i Adelboden var det nesten en kopi av Lucas Braathens stygge fall fredag.

Det får Henrik Kristoffersen til å tenne på alle pluggene.

– Man kan kalle denne disiplinen for noe nytt. Det er ikke storslalåm lenger. Storslalåm er blitt Super-G og Super-G er blitt utfor. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si jeg sier Kristoffersen til TV 2.

– Kan du utdype det?

– Det går jo så fort. Grunnen til at Lucas skader seg i går er at det går så fort. Jeg kan akseptere å bli skadet om jeg gjør noe feil, det er helt greit. Jeg synes så synd på Lucas i går, for det er ikke hans feil. Det går så fort over mållinjen. Det er helt hodeløst. Du ser med Tommy Ford i dag også, det går så fort over sistehenget. Når snøen er så aggressiv så blir det livsfarlig.

Både Braathen og Fords fall skjedde i målområdet av løypen. Det er allerede bekreftet at Lucas Braathen er ute i seks til ni måneder. Tommy Ford er akkurat nå på sykehuset hvor han gjennomgår sjekk av både hode og kropp. Amerikaneren var ved bevissthet da han forlot Adelboden i helikopter.

Kan ikke huske sist noen kjørte så raskt i Adelboden

Kristoffersen leverte en skuffende første omgang, men var mer opptatt av å snakke om løypen han tidligere har stått så bra i. Til tross for de to stygge fallene på så kort tid er ikke 26-åringen redd når han kaster seg utfor.

– Jeg skal ikke si at jeg er redd. Gevinsten av å gi gass er så stor i renn. Jeg er ikke redd, men jeg er ukomfortabel. Det er jeg. I 2018 var jeg nummer to bak Marcel Hirscher. Da kjørte han totaltid på 2.29. I går kjører Alexis Pinturault på 2.18 og i dag kjører Loic Meillard første omgang på 1.09. Jeg kan ikke huske sist det var under 1.10 i Adelboden, sier Kristoffersen til TV 2.

26-åringen mener at man hadde unngått fallene om farten ikke ble så høy som den har blitt i løypen.

– Når Lucas drar ut sånn som i går, ferdig for resten av sesongen. Tommy Ford er sikkert også ferdig for resten av sesongen. Det er helt håpløst. Hadde hastigheten vært lavere hadde det ikke skjedd. Det er skikkelig synd for det er så unødvendig.