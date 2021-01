Skynder seg for å få stilt Trump for riksrett: – Han har forårsaket nok skade

Flere og flere politikere i de to kamrene i Kongressen er klare på at Trump må stilles for riksrett. Også flere republikanere har uttalt at Trump må fjernes.

Det er Representantenes hus som ved flertall kan bestemme om det skal reises riksrettstiltale mot president Donald Trump, og der er det Demokratene som har flertall.

Skulle det bli tilfelle, skal saken opp i Senatet. For at Trump skal bli felt i en eventuell riksrettssak må to tredjedeler av senatorene stemme for at Trump må gå av.

Fredag sendte speaker i Representantenes hus, Nancy Pelosi, et brev ut til alle kongressmedlemmene. I brevet som flere enn 60 demokrater har signert, ber de alle demokrater i Kongressen om å jobbe for å stille Trump for riksrett.

I brevet kaller Pelosi Trumps seneste handlinger for et forferdelig angrep på demokratiet, og hun ber om at Trump enten må trekke seg eller stilles for riksrett.

– Som følger av presidentens urovekkende handlinger må republikanerne i Kongressen følge dette eksempelet og oppfordre Trump til å tre til side umiddelbart, heter det i brevet som Pelosi sendte ut fredag.

Hvis presidenten ikke forlater sitt kontor av egen fri vilje umiddelbart, vil Kongressen fortsette arbeidet med å stille Trump for riksrett.

Vil få fortgang i arbeidet fra mandag av

Flere demokrater har i dagene etter at en mobb på flere tusen stormet Kongressbygningen i Washington sagt at de vil øke hastigheten i arbeidet med å få stilt Trump for riksrett.

Ifølge CNN og flere andre amerikanske medier vil demokratene i Representantenes hus – så fort de samles igjen mandag – introdusere grunnlaget for en riksrettstiltale.

– Alle vet at denne presidenten er forvirret. Jeg kan bekrefte at vi har diskutert det, og jeg håper at speaker vil føre saken videre om visepresidenten nekter å gjøre det han er pålagt å gjøre i henhold til grunnloven, sier medlem av Representantenes hus James Clyburn til CNN.

De tre representantene Jamie Raskin, David Cicilline og Ted Lieu, som alle er demokrater, har utarbeidet et riksrettsanklage-forslag. Det er bygget på det 25. grunnlovstillegget.

Ifølge det siste utkastet av forslaget fra demokratene som CNN har fått innsyn i, er en av artiklene vedlagt om straffeforfølgelse av det som omtales som «oppfordring til opprør».

Som grunnlag for at det skal kunne føres riksrettssak må man begrunne at Trump har gjort det den amerikanske grunnloven betegner som en alvorlig forbrytelse, en alvorlig forseelse eller at han har bedrevet korrupsjon eller forræderi.

Det er mye som tyder på at det ikke er noen vei utenom en riksrettssak i Senatet mot Trump. The New York Times skriver at det vil være mulig å stemme over riksrett allerede neste uke.

Avhengig av flere republikanske senatorer

Hvis Trump blir stilt for riksrett, er det på ingen måte sikkert at han blir fradømt sitt embete. For å bli dømt i riksrett er en avhengig av at flere republikanere – som fram til 20. januar er i flertall i Senatet – stemmer for at Trump skal bli dømt.

Alaska-senator Lisa Murkowski er den første republikanske senatoren til å be om president Donald Trumps avgang etter stormingen av Kongressen.

– Jeg vil ha ham ut. Han har forårsaket nok skade, sa Murkowski til Anchorage Daily News fredag.

Ville vært historisk

Skulle det bli riksrett, vil Trump bli tidenes første president til å bli stilt for riksrett to ganger. Forrige gang ble Trump anklaget for maktmisbruk og for å ha hindret Kongressens arbeid.

Saken kom i etterkant av en telefonsamtale der det kan høres ut som at Trump presser Ukrainas president til å etterforske nå påtroppende president Joe Bidens sønn Hunter. Trump ble den gang frikjent i senatet.