Ble hentet av helikopter etter stygt fall

Se storslalåm i Adelboden på TV 2 nå!

Amerikanske Tommy Ford falt stygt under første omgangen i storslalåm i Adelboden lørdag formiddag.

Ford var den fjerde utøveren som forlot startblokkene og da han nærmet seg målstreken mistet han kontrollen.

SISTE: Tommy Ford er på sykehuset og gjennomgår full undersøkelse av både hode og kropp. Han er ved bevissthet.



🤞Fælt å se Tommy Ford i #Adelboden. McGrath og Braathen i går, Ford i dag. ⛑ — Christian P Paasche (@TV2Paasche) January 9, 2021

Se fallet øverst!

På nesten samme plass som Lucas Braathen falt fredag gikk amerikaneren i bakken. I full fart ble han kastet ut av løypen.

Ford ble liggende lenge og ble til slutt fløyet vekk i helikopter.

– Det er ikke noe hyggelig. Det minnet litt om Lucas sitt fall i går. Det er små marginer her og ting skjer fort. Det setter ting litt i perspektiv, sier Leif Kristian Nestvold-Haugen til TV 2.

33-åringen fra Bærum forklarte for TV-seerne hvordan målområdet er. Under snøen skal det være en vei som går over løypen, like før mål. Noe han selv hadde kjent da han passerte området minutter før Tommy Fords fall.

Nestvold-Haugen var nummer to fra start lørdag og kom i mål på en skuffende tid. Hele 2.23 sekunder bak Loic Meillards strålende første omgang. Sveitseren var første mann til å kjøre lørdag og kom i mål på 1:09:38.

Etter et opphold på rundt 20 minutter er rennet i gang igjen.