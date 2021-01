Overrasket Røthe vant etter fantomavslutning

Sjur Røthe tok seieren på 15 kilometer fristil i norgescupen på Lygna, men han hadde ikke tro på seier da han kom i mål.

– Det var vel 13-14 sekunder bak uti der, så det ble litt for tøft, sa Røthe til NRK like etter målgang.

Røthe vant to sekunder foran foran Hans Christer Holund. Simen Hegstad Krüger ble nummer tre med snaut sju sekunder opp til Røthe.

– Jeg er litt overrasket. Jeg har trent bra i julen. Jeg har vært på hytta på Sjusjøen i én måneds tid. Det er tydeligvis det som skal til for å finne flyten. Det var veldig, veldig bra. Jeg var spent på hvordan jeg skulle løse det. Det er en vanskelig løype her på Lygna. Småkupert hele veien, mange svinger, kuler og en ekstremt tøff bakke med du må gå med krabbegir for å ha krutt til resten av løypa, sier Røthe til NRK etter at seieren var klar.

Harald Østberg Amundsen, som vant samme distanse på Sjusjøen i desember, gikk nok et sterkt renn, men greide ikke å tukte landslagstrioen. I mål var han 34,5 sekunder bak Røthe.

– Dommen er at jeg er lettet over å bli nummer fire. Det føltes tyngre ut enn jeg hadde håpet, men det er en tøff løype og tøft løp, så jeg er egentlig fornøyd. De som slår meg er knallgode, sier Amundsen til TV 2.

Helgens renn på Lygna er viktig for mange løpere for å vise seg fram før VM senere i vinter.

De fleste norske landslagsløperne deltar under helgens norgescuprenn på Lygna ettersom ingen norske løpere går Tour de Ski. Søndag er det 30 kilometer klassisk fellesstart for herrene.

