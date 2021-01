Fotballryktene: Pochettino ønsker seg PL-stjerne til PSG

Sergio Agüero er ønsket av den nyansatte PSG-manageren Mauricio Pochettino. Begge to er argentinere og den tidligere Tottenham-sjefen skal ønske å forsterke angrepet til Paris-klubben, ifølge Mirror.

Deportivo Mundo skriver at Tottenham skal være ute etter Real Madrid-floppen Éder Militão. 22-åringen ble sett på som et av de største forsvarstalentene i verden da spanjolene punget ut nesten 500 millioner for ham i 2019.

Arsenal snuser på Borussia Dortmund-stjernen Julian Brandt. Den tyske klubben skal være villig til å selge midtbanespilleren dersom budet er godt nok, ifølge Bild.

Ole Gunnar Solskjær skal ha gitt beskjed til den argentinske duoen Sergio Romero og Marcos Rojo om at de kan forlate klubben i januar. Begge spillernes kontrakt går ut etter sesongen og kan dermed signere vederlagsfritt fra sommeren av. Manchester Evening skriver at Argentina trolig er destinajonen for begge to.

En annen som skal være på vei ut av Manchester United er stortalentet Brandon Williams. Venstrebacken skal derimot kun være aktuell som lån. Southampton og Newcastle skal følge situasjonen tett ifølge Manchester Evening.

Sky Sports melder at Bayern München har planer om å sikre seg 22 år gamle Omar Richards fra Reading. Venstrebackens kontrakt går ut i sommer og dermed kan han snakke med andre klubber uten at Championship-klubben er involvert.

Lyon-spissen Moussa Dembele er nærme en overgang til Atletico. Ifølge den spanske storavisen Marca vil franskmannen ankomme hovedstadslaget på lån etter at klubben kvittet seg med Diego Costa.