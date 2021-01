Skrev 26.000 Twitter-meldinger som president – dette er blant de mest kjente

Natt til lørdag besluttet Twitter å stenge ned kontoen til en av deres desidert mest omtalte brukere: USAs president Donald Trump.

De har gjennomgått to av meldingene Trump skrev i etterkant den kaotiske stormingen av Kongressen onsdag, og mener Trump har trosset deres advarsler, og igjen brutt selskapets retningslinjer ved å skrive meldinger som kan oppfordre til vold.

Twitter har vært en av Trumps mest brukte måter å kommunisere med verden på.

18 om dagen

Fra han etablerte kontoen til Twitter stengte den publiserte han nær 60.000 meldinger. Da kontoen ble stengt hadde han over 88,7 millioner følgere.

Selv om Trump forsøkte å bruke sin offisielle presidentkonto til å ta til motmæle etter at Twitter stengte kontoen hans, ble også disse meldingene raskt slettet. De er senere gitt ut i pressemeldingsform.

I rollen som president twitret han over 26.000 ganger, noe nyhetsbyrået Reuters skriver medfører et gjennomsnitt på 18 meldinger om dagen. Mange av dem har vært kontroversielle, har inneholdt regelrette løgner og gjentatte ganger har presidenten gått til personangrep på meningsmotstandere.

Disse ble kjente

Reuters har samlet en liste av Trump-meldingene som har vekket særdelse mye oppmerksomhet:

Mars 2017: «Hvor lavt har president Obama gått for å spille inn telefonene mine i denne hellige valgprosessen? Dette er Nixon/Watergate. Fæl (eller syk) type! Jeg vedder at en god advokat kunne gjort en god sak ut av det at president Obama tok opp telefonene mine i oktober, rett før valget»

Reuters skriver at det amerikanske justisdepartement har uttalt at det ikke foreligger noen bevis på Trumps anklager om dette.

Mai 2017: Setningen «Til tross for den ustoppelige presse-» ble etterfulgt av ordet «covfefe», som mange hadde vanskelig for å forstå. Ifølge Reuters insisterte Det hvite hus i etterkant på at presidenten ikke hadde gjort noen skrivefeil i meldingen.

September 2017: «Hørte akkurat utenriksministeren i Nord-Korea prate i FN. Om han gjengir tankene til Little Rocket Man kommer de ikke til å være her særlig mye lenger».

Som følge av disse uttalelsene uttalte den aktuelle utenriksministeren at Trump hadde erklært krig mot Nord-Korea, og at landet hadde rett til å svare, blant annet ved å skyte ned amerikanske fly. Krigen skjedde ikke, og Trump møtte senere landets leder ved flere anledninger.

Mars 2018: «Mike Pompeo, som er CIA-direktør, vil bli vår nye utenriksminister. Han vil gjøre en fantastisk jobb! Takk Rex Tillerson for din tjeneste. Gina Haspel vil som første kvinne bli ny CIA-direktør. Gratulerer alle!»

Årsaken til at denne meldingen ble såpass mye omtalt var at Rex Tillerson på dette tidspunktet ikke visste at Pompeo skulle overta jobben hans, og han fikk i prinsippet sparken via en Twitter-melding.

Juni 2019: «Så interessant å se 'progressive' demokratiske kongresskvinner, som originalt kom fra land som er totale katastrofer, de verste og mest korrupte og ineffektive noe som helst sted i verden (om de i det hele tatt har fungerende myndighere), høylytt fortelle USAs folk, den mektigste nasjonen på Jorden, hvordan myndighetene skal fungere. Hvorfor reiser de ikke tilbake og hjelper med å fikse de totalt ødelagte stedene de kom fra, som har mye kriminalitet? Så kan de komme tilbake og vise oss hvordan det gjøres. Disse stedene trenger hjelpen din, og du kan ikke reise kjapt nok. Jeg er sikker Nancy Pelosi vil være veldig glad for å hjelpe dere med å reise gratis».

Dette personangrepet var rettet mot Ilhan Omar og tre av hennes kolleger i Representantenes hus. Alle sammen har amerikansk statsborgerskap, og av de fire er det kun Omar som ikke er født i USA.

Mai 2020: Disse skurkene vanærer minnet etter George Floyd, og jeg vil ikke la det skje. Snakket akkurat med guvernør Tim Walz, og jeg fortalte han at militæret er med ham hele veien. Om det blir noen vanskeligheter vil vi ta over kontrollen, men, når plyndringen begynner vil også skytingen begynne. Takk!

Kort tid etter at denne meldingen ble publisert på presidentens konto la Twitter på en merkelapp om at den glorifiserte vold. Omtrent samtidig besluttet selskapet å legge en faktasjekk ved en av presidentens udokumenterte anklager om poststemmejuks. Dette var de første gangene Twitter tok grep rundt presidentens bruk av tjenesten deres.