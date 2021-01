Kim truer med atomopprustning

Ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA sier Kim at «nøkkelen til etablering av nye relasjoner mellom Nord-Korea og USA er hvorvidt USA legger fra seg sin fiendtlige linje» mot Nord-Korea.

Kim har derfor beordret forsvaret til å utvikle missiler med flere stridshoder, missiler som kan skytes ut fra under vann, satellitter til spionasje og atomdrevne ubåter.

KCNA sier Kims ordre ble gitt under et møte på den fjerde dagen av landets første fullstendige partikongress på fem år. Tidligere denne uken meldte nyhetsbyrået Yonhap at diktatoren da erkjente at landet har slitt med å nå sine mål de siste årene.

– Den femårige økonomiske utviklingsplanen var fullendt i fjor, men resultatene på de fleste områder var ekstremt mye lavere enn målene våre, uttalte diktatoren, ifølge Korean Central News Agency.

Ifølge Yonhap beskrev diktatoren situasjonen «det verste av det verste» for landet.

– Den sikreste og raskeste måten å takle de pågående og mange utfordringene er å bruke hver mulighet til å styrke vår evne til å forsørge oss selv, uttalte Kim.