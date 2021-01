Fjordkraft-ligaen stoppes inntil videre

Generalsekretær Ottar Eide i Ishockeyforbundet bekrefter overfor TV 2 at Fjordkraft-ligaen er satt på vent. Lørdag formiddag blir det et møte om hvordan de skal håndtere situasjonen videre.

– Smittesituasjonen nå er så kompleks og vanskelig å håndtere at vi ser det nødvendig å pause ligaen frem til vi igjen kan gjennomføre kamper på en forsvarlig måte, skriver forbundet på Twitter fredag kveld.

De norske hockeylagene er hardt rammet av koronasmitte. En rekke kamper er utsatt etter smitte hos Storhamar, Stjernen, Sparta, Frisk Asker og Manglerud Star. Totalt har minst 50 personer testet positivt.

Fredag kveld informerte også Stavanger Oilers i en pressemelding at fire av deres spillere også har testet positivt på koronasmitte. Laget er satt i karantene og klubben er i gang med smittesporing.

– Forbundet har forsøkt å holde ligaen i gang, men nå er det kommet til et punkt der det ikke lenger er mulig å fortsette siden så mange lag har smitte, sier TV 2s hockeyekspert Jesper Hoel.

Dette medfører at lørdagens TV 2 Sport 2-sendte kamp mellom Lillehammer og Vålerenga utsettes.

Det vil antagelig også skje med VIF - Grüner tirsdag og kampene som er satt opp torsdag.

Forbundet melder at de i løpet av kort tid vil ta stilling til om all toppishockey skal pauses. Det vil å så tilfelle innebære stopp i spill for Kvinner Elite og 1 divisjon herrer.