Ung mann tatt i 151 km/t i 80-sone: – Trist

Det er opprettet sak mot mannen etter at utrykningspolitiet målte han til 151 km/t i 80-sonen i Kodalveien i Sandefjord fredag kveld.

Han samtykket til beslaget og erkjente forholdet, opplyser Sør-Øst politidistrikt.

Mannen hadde ferskt førerkort og hadde det dermed på prøve.

– Dette er ikke bra. Jeg hadde selv vært mer ydmyk i starten av et trafikkliv. På en side er vi glade for at vi har klart å gi ham en reaksjon. På en annen måte er det trist å oppleve at en ung mann kjørte på denne måten. Vi får håpe at reaksjonen har en virkning, sier operasjonsleder Tommy Eriksen i Sør-Øst politidistrikt til TV 2.

#Vestfold #Sandefjord #Kodalveien ble en ung mann på 18 år målt til 151 km/t i en 80 sone. Fører hadde førerkortet på prøve. Han samtykket til beslaget og erkjente forholdet. sak opprettet. Målingen ble gjennomført av utrykningspolitiet. — Sør-Øst politidistrikt (@politietsorost) January 8, 2021

Grensen for å miste førerkortet i 80-sonen er 116 km/t, opplyser Eriksen.

Det var imidlertid ikke bare 18-åringen som fikk førerkortet sitt beslaglagt i politidistriktet fredag kveld.

Også en annen 18-åring med ferskt førerkort får ikke lov til å kjøre bil på en god stund. På E18 i Holmestrand ble han målt til 147 km/t i 100-sonen av UP.

Lenger nord på E18, i Lier, fikk også en 40 år gammel mann beslaglagt førerkortet sitt etter å ha blitt målt til 159 km/t i 100-sonen fredag kveld.

– Det har vært fryktelig høye hastigheter i kveld. Det er trist å se at de tar en sjanse både for seg selv og andre. Det er en grunn til at vi har fartsgrenser. Det er for å forebygge store energiskader og død på en selv og andre, sier Eriksen.