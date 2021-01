Presset mot Trump øker: Dette mener Joe Biden om Trumps egnethet

Joe Biden sparte ikke på kruttet da han ble spurt om hva han tenker om president Donald Trumps egnethet. Nå tar flere til orde for at presidentene bør trekke seg.

Ifølge nyhetsbyrået AP vil tre demokrater legge fram et forslag om å begynne riksrettsprosessen mot Donald Trump allerede mandag.

De har dårlig tid om de skal rekke å avsette presidenten, som har 12 dager igjen av sin periode.

– Donald Trump må fjernes fra embetet. Og vi kommer til å fortsette med alle verktøy vi har for å sørge for at det skjer for å beskytte demokratiet vårt, sa demokraten Katherine Clark i Representantenes hus.

– Inkompetent

Under en pressekonferanse fredag fikk Joe Biden spørsmål om hva han tenker rundt en prosess med det målet å avsette Donald Trump.

– Det vil jeg la være opp til Kongressen. Jeg vil likevel si at jeg ikke mener Trump er egnet som president, det har jeg ment lenge, sier han.

Han fikk flere spørsmål rundt Trumps presidentskap, og sparte ikke på kruttet.

– Jeg mener president Donald Trump er en av de mest inkompetente presidentene i USAs historie. Men nå som det bare er 12 dager igjen, vil mitt fokus være å gjøre meg klar for president-embetet, sier Biden.

– Trekk deg

New York-guvernør Andrew Cuomo uttalte fredag at Donald Trump bør trekke seg som president.

– Jeg mener president Trump bør trekke seg. Om han ikke gjør det, mener jeg han må bli avsatt, sa han under en pressekonferanse fredag.

Cuomo sier han er mindre imponert over Trumps håndtering under opptøyene onsdag.

– Spørsmålet vil alltid være; hva gjorde du da anarkiet herjet i Washington? Hva gjorde du? Og du må leve med konsekvensene, sa han.

I en usignert kommentar publisert i avisen The Wall Street Journal, som er flaggskipet til det konservative medieikonet Rupert Murdoch, oppfordrer kommentaravdelingen USAs avtroppende president om å trekke seg fra sitt embete.

De mener dette vil være en måte for Trump å unngå å bli stilt for riksrett av det demokrat-kontrollerte Representantenes hus for andre gang, skriver New York Times.

Folk slutter

For mens stadig flere stemmer tar til orde for at Trump må avsettes, noe som også vil gjøre at han ikke kan stille til senere presidentvalg, trekker folk i ledende stillinger seg rundt Trump.

Flere som tidligere har vært trofaste mot presidenten, har uttalt at det som skjedde onsdag var dråpen.

President Donald Trumps nære rådgiver Hope Hicks planlegger å slutte neste uke i forkant av riksrettsprosessen. Det opplyser kilder til MSNBC og CNN.

CNN får opplyst av to kilder at dersom hun velger å slutte, kommer hun til å gjøre innen 48 timer, som vil si før mandag. Det er ikke kjent om hun har bestemt seg.

Natt til fredag ble det klart at utdanningsminister i USA, Betsy DeVos, trekker seg fra sitt verv som følge av det hun anser er Donald Trumps rolle i stormingen av Kongressen onsdag, skriver Washington Post.

– Det er ingen måte å ta feil at påvirkningen retorikken hadde på situasjonen, og det er bristepunktet for meg, skriver hun i oppsigelsesbrevet til presidenten.

Pence taus

Demokratlederne Nancy Pelosi og Chuck Schumer skriver i en uttalelse at de har ringt USAs visepresident Mike Pence torsdag for å oppfordre ham til å benytte det 25. grunnlovstillegget for å fjerne Donald Trump som president.

Videre sier de at de ikke har fått svar fra Pence. Pence har foreløpig ikke Pence svart på journalisters spørsmål om hvordan han stiller seg til å ta i bruk det 25. grunnlovstillegget.

Pelosi og Schumer fortalte tidligere samme dag at de ønsker å stille Trump for riksrett for andre gang om visepresident Pence ikke tar grep.

– Vi har ikke hørt tilbake fra visepresidenten. Presidentens farlige og opprørske handlinger krever en umiddelbar fjerning av ham fra embetet. Vi ser frem til å høre fra visepresidenten så snart som mulig, samt å høre et klart svar på hvorvidt han og resten av regjeringen vil ære deres ed til grunnloven og det amerikanske folk, skriver Pelosi og Schumer.

Pelosi har også fredag vært i kontakt med øverstkommanderende i det amerikanske forsvaret, for å se på muligheter for å begrense Trumps makt.

– Vi diskuterte tilgjengelige forholdsregler og mulige tiltak for å forhundre at en ustabil president igangsetter militære handlinger eller har tilgang til atomkodene og beordrer et atomangrep, uttaler hun.

Pelosi understreker at hun mener presidenten er svært farlig, og at hun er bekymret for siutasjonen.

Donald Trump gikk selv ut på Twitter fredag med en uttalelse der han er tydelig på at han vil gi fra seg makten 20. januar.

– Jeg skal nå bidra til å få en ryddig overføring av makten, sa han.

Samtidig skrev han også på Twitter at han ikke kommer til å møte opp på innsettelsesseremonien 20. januar.