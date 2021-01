Villas stortalent hylles av Klopp: – Som en ung versjon av Jamie Vardy

Aston Villa - Liverpool 1-4 (1-1)

Det var Aston Villas ungdomslag, med en snittalder på 18 år og 294 dager, som tok i mot Liverpool til FA-cupens tredje runde etter at et stort antall spillere i A-lagstroppen testet positivt på koronaviruset. Liverpool hadde på sin side flere av sine førstevalg tilgjengelig.

Og det tok ikke mer enn litt over tre minutter før Sadio Mané satte inn kampens første scoring.

Villas stortalent utlignet: – Ung versjon av Vardy

Men det tok ikke motet fra Villas ungdomsellever som stod i mot Liverpools press. Og mens Klopps menn slurvet, tok Louie Barry (17) vare på den muligheten han fikk og utlignet til 1-1 like før pause.

– Jeg har vært Villa-supporter hele mitt liv og dette var et fantastisk øyeblikk for meg. For to dager siden hadde jeg ikke trodd at dette ville skje, men drømmer går i oppfyllelse og jeg er bare veldig glad. Familien min skrek sikkert mot TV-skjermen. Et fantastisk øyeblikk, sier Barry til Viasat.

17-åringen har flere aldersbestemte landskamper for England, og har tidligere vært i West Bromwich og Barcelona. Han kom til Aston Villa i januar 2020.

– De (Aston Villa) gjorde en veldig god kamp. De kjempet hardt og forsvarte seg godt. Vi slapp inn ett mål i starten, slapp inn ett fra en kontring som de gjorde veldig bra. Han (Barry) så ut som en ung versjon av Jamie Vardy. I andreomgang kom vi ut og gjorde som vi skulle, scoret på sjansene våre og kontrollerte kampen, oppsummerte Jürgen Klopp til Viasat etter kampen.

– Vi scoret et flott mål etter tre-fire minutter etter å ha hatt hurtighet i pasningene. Etter scoringen hadde vi et lavere tempo og da blir det enkelt å forsvare, selv om de gjorde det veldig bra. Men det var problemet i førsteomgang, legger Liverpool-manageren til.

Barry ble fortalt om Klopps Vardy-sammenligning.

– Jamie Vardy er idolet mitt, så det er kjekt når en så god manager sier sånt om meg. Det gjør meg glad og gir meg selvtillit.

En annen som imponerte de første 45 minuttene var keeper Akos Onodi (19) som hadde flere viktige redninger og holdt Villa inne i kampen.

Tre Liverpool-scoringer på fem minutter

Liverpool startet andreomgang med å få annullert en scoring, men i det 60. minutt satt den for Georginio Wijnaldum. Tre minutter senere satte Mané sin andre for kvelden.

Og Liverpool-spillerne hadde ikke tenkt å stoppe der. Mohamed Salah økte til 4-1 i det 65. minutt.