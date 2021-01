– Sikker på at han kommer veldig sterkt tilbake

Sesongen er over for Lucas Braathen som må opereres etter å ha pådratt seg en sideleddbåndskade på innsiden av kneet. Rehabiliteringsperioden etter en slik skade ligger normalt på mellom seks og ni måneder.

– Den er tung. Det er akkurat på den måten der idretten er brutal, sier TV 2s alpintekspert Nina Haver-Løseth.

– Han går fra å få sin første seier til hans første store skade. Det viser kontrastene i idretten. Det kommer veldig tydelig frem når man opplever sånt i samme sesong, men det er dessverre vanlig, legger hun til.

– En moden og reflektert utøver

Haver-Løseth opplevde selv flere skader som aktiv. Hun er ikke i tvil om at Braathen vil komme sterkt tilbake.

– Han har en viktig og tøff periode foran seg nå. Samtidig, så er han såpass ung og så god at han kommer til å komme veldig sterkt tilbake. Det er jeg helt sikker på, sier hun og fortsetter:

– Skadeperioden er alltid utfordrende, men det kan også være veldig lærerikt. Lucas har et veldig godt støtteapparat rundt seg, og han er veldig reflektert for alderen og en moden utøver. Jeg er sikker på at han kommer til å gjøre det beste ut av situasjonen han er i.

Freeski-kjører Birk Ruud (20) er god kompis med Braathen. Fredag vant Ruud verdenscupåpningen i Østerrike. På pressekonferansen etterpå fikk han nyheten om kameratens skade.

– Det er veldig synd for Lucas, som er en av mine beste kompiser. Det er mye skader i idretten og ikke noe man unner noen. I dag var det også to på laget vårt som skadet seg, sa Ruud via Teams.

– Jeg ønsker Lucas god bedring. Jeg er sikker på at vi kommer til å ha en fin prat. Jeg skal gjøre så godt jeg kan for å motivere ham. Han er en fantastisk fyr, som vil håndtere dette på best mulig måte.

Må se frem mot OL

Haver-Løseth mener Braathen må finne trøst i at det ikke er OL-sesong denne sesongen.

– Det er synd at han mister VM, så tidspunktet er absolutt ikke optimalt, men det er neste vinter det er OL-sesong og det må han se frem til. Jeg tror det blir viktig at han finner ut hva han kan lære i den perioden han kommer i nå og huske på hvor han var før han skadet seg. Det er også viktig for motivasjon og selvtillit, men der er han jo god, så der er jeg ikke bekymret, understreker TV 2s alpintekspert.

– Kan skaden sette Braathen tilbake?

– Det blir utfordrende, selvfølgelig, men man har sett at de beste alltid kommer sterkt tilbake fra skader. Det har vi sett mange eksempler på før og Lucas er i den kategorien.