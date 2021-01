Ekskludert Frp-topp slår tilbake: Her er dokumentet han mener beviser at Siv Jensen lyver om bråket i Fremskrittspartiet

Siv Jensen hevdet torsdag at uttalelser om Donald Trump var en av årsakene til eksklusjonen av Geir Ugland Jacobsen. Han mener et dokument beviser at det er blank løgn.

– Det er jo sånn at tidligere fylkesleder i Oslo kom med noen uttalelser om Trump som vi opplevde som helt hårreisende, og var en av årsakene til at vi iverksatte prosesser i Oslo, sa Siv Jensen til TV 2 torsdag.

Nå går tidligere fylkesleder i Oslo Frp, Geir Ugland Jacobsen, til angrep på Jensen og anklager henne for å lyve til velgerne om striden i Frp.

Ugland Jacobsen ble ekskludert fra Fremskrittspartiet i desember, og mener han kan bevise at Jensen lyver om eksklusjonsgrunnen.

TV 2 har fått tilgang til brevet med anklagene om brudd på partiets retningslinjer, som organisasjonsutvalget sendte til Ugland Jacobsen 26. november. Der står det ikke ett ord om uttalelser vedrørende amerikansk politikk eller Donald Trump.

– Dette er det hele og fulle grunnlag for min sak. Det er blank løgn at jeg ble ekskludert for uttalelser om Trump, sier Ugland Jacobsen til TV 2.

Han sier det er «umulig» at Trump-uttalelser hadde noe med eksklusjonen å gjøre, fordi han mottok varselet 26. november. Uttalelsen i VG om at det var valgjuks i USA kom først dagen etter, påpeker den tidligere fylkeslederen.

– Uredelig

Ugland Jacobsen tror Jensen «forsøker å utvide grunnlaget for eksklusjonen», slik at eksklusjonen handler om mer enn uttalelser og kritikk av henne.

– Det blir uredelig hvis det er tilfelle. De har ingen ordentlig sak på meg. Dette er politisk, også kommer hun med slike utflukter etterpå, tordner Ugland Jacobsen.

BYTTET PARTI: Geir Ugland Jacobsen har meldt seg inn i demokratene. Foto: TV 2

«Vedvarende usikkerhet om partiets leder»

Siv Jensen var inhabil da sentralstyret behandlet saken mot Geir Ugland Jacobsen. I dokumentet viser organisasjonsutvalget til i alt åtte saker i media, syv av sakene handler om Siv Jensen.

«Få om noen av oppslagene kan så vidt Organisasjonsutvalget kan se, sies å ha bidratt til en styrking av Fremskrittspartiet profil og omdømme. Etter Organisasjonsutvalgets vurdering gir oppslagene et sterkt inntrykk av at Oslo FrP har en egen politisk agende som skal endre Fremskrittspartiet i strid med de vedtak et klart flertall har fattet. Det skapes også vedvarende usikkerhet om partiets leder, som ble enstemmig gjenvalgt på Fremskrittspartiets landsmøte i år, har tillit i eget fylkeslag.», heter det i dokumentet.

At Frp-lederen nå uttaler seg om eksklusjonen mens hun var inhabil da prosessen pågikk, reagerer også Ugland Jacobsen på.

– Det er merkelig. Det er ikke så mye mer å si. Det blir selvmotsigende, sier den tidligere Frp-politikeren som nå har meldt seg inn i Demokratene.

I går sa Siv Jensen til TV 2 at hun «aldri har vært begeistret» for at Frp-politikere har omfavnet Trump.

– Ingen kommentar

TV 2 har bedt Siv Jensen kommentere uttalelsene. Hun vil ikke stille til intervju.

– Frp har ikke ytterligere kommentarer til saken om Geir Ugland-Jacobsen. Det er for oss en avsluttet sak, sier kommunikasjonssjef Kjetil Løset.