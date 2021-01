– Tror flere landslagsløpere har litt høye skuldre nå

22 år gamle Harald Østberg Amundsen kan med rette være litt offensiv før lørdagens 15 kilometer i fristil under Norgescup på Lygna.

Dette er VM-øvelse, og denne vinteren er det kun Hans Christer Holund som har slått Østberg Amundsen. Det skjedde i sesongåpningen på Beitostølen. Og under et renn på Sjusjøen før jul, banket unggutten hele det norske landslaget.

– Nytt møte en eliteløperne fredag og kamp om VM-plass?

– Med tanke på de to rennene vi har gått, så ligger jeg vel bra an. Men, er sikkert mange som kommer hit nå i bedre form etter en lang juleferie. Jeg får bare prøve å bygge videre på det jeg presterte før jul. Og det kribler jo litt ekstra med tanke hvor viktige et slikt løp er, sier Amundsen.

– 15 kilometer i fristil, det er «din» distanse?

– Per nå så er det «min» distanse, ja. Føler at det er der jeg har toppnivå, men jeg håper jo å bli bedre også på de andre distansene.

Harald Østberg Amundsen, som ble U23 verdensmester sist vinter, sa fra allerede under NM på ski på Konnerud i fjor at han ville være med til VM i Oberstdorf. Han tok sølv da, kun slått av Finn Hågen Krogh.

Nå er han på på rekruttlandslaget.

– Hva tror du selv at du må oppnå for å bekrefte at du skal til VM?

– Jeg vet ikke helt hva jeg må prestere for å nå mitt mål, men regner med at jeg bør være blant de fire beste her på Lygna og kanskje på seierspallen i NM.

– Det er ikke lett for ikke-eliteløpere å komme med?

– Denne vinteren har eliteløperne nesten ikke gått verdenscup grunnet korona og det betyr at nå må alle prestere i Norgescup og NM. Og da tror jeg nok flere landslagsløpere har litt høyere skuldre enn de liker. Det blir kamp, mann mot mann, sier Harald Østberg Amundsen.