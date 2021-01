Da Tesla kom på markedet med sin Roadster, og senere sedanen Model S, var det mange som var skeptiske. Musk startet et helt nytt bilmerke fra grunnen av, og hadde voldsomme ambisjoner. Oddsen var mot ham.

Men etter Roadstar og Model S har det ballet på seg. Elbil-landet Norge, var en sentralt del av oppstarten. Model S og Model X ble solgt i bøtter og spann i Norge, mens markedet for elbiler i resten av verden var nærmest null.

På denne tiden i fjor, var formuen hans 27 milliarder dollar. Ikke dårlig. Men bare såvidt nok til være blant de 50 rikeste personene i verden. Så skjedde ting brått. Rekordfort, faktisk. For i løpet av året ble verdien av Tesla-aksjene åtte-doblet!

Voldsomme summer

For Musk, som eier 20 prosent av aksjene, ble det riktig så innbringende. Hans formue er nå 185 milliarder dollar, ifølge Financial Times. Det tilsvarer omtrent 1.560 milliarder kroner.

Det er nok til å slå en annen amerikansk gründer: Jeff Bezos, mannen bak Amazon – som har vært verdens rikeste siden 2017.

Hvor mye penger er egentlig 1.560 milliarder kroner? Hvis vi skal sette det i perspektiv: I 2021 er oljenasjonen Norges samlede inntekter beregnet til drøyt 1.120 milliarder kroner.

Mer enn Tesla

Det skal nevnes at Musk ikke bare driver med bil. Han har også sitt eget private romfarts-prosjekt: SpaceX.

Tesla Model 3 har vært en enorm suksess – også i Norge. I 2019 var den Norges mest solgte bil.

Planen der er å få mennesket til mars, i løpet av fire år! Vilt? Joda, men folk har sluttet å le av de grandiose planene hans, for det viser seg ofte at han får det til ...

Solid økonomi

Tesla legger også bak seg et fantastisk år, rent økonomisk. Det har vært høyt salg av både Model 3 og Model X, selv om tallene i Norge er langt lavere enn året før.

2019 vil nemlig bli stående som et helt spesielt år både for Tesla og norsk nybilsalg. Da ble Model 3 Norges mest solgte bil – 15.683 ble registrert. Totalt fikk 18.798 nye Tesla norske skilter i 2019. Det ga en omsetning på 11,3 milliarder kroner – og et resultat på bunnsolide 170 millioner kroner for Tesla Norway, ifølge e24.no.

Norge gull verdt

Hvor viktig har så det norske salget vært for Tesla som selskap – og Elon Musk personlig?



Broom-redaktør Knut Skogstad er en av dem som har fulgt Tesla-eventyret tett i mange år. Han er ikke i tvil om at Norge har vært viktig her:

– At Tesla i det hele tatt eksisterer som selskap i dag, er litt av en prestasjon. Musk har selv innrømmet at det har vært like før konkurs, flere ganger. Men han har hatt en utrolig evne til å komme rundt problemene og finne løsningene. I mange år har lille Norge vært et betydelig marked for Teslas biler. Vi har også vært et stabilt marked. Gull verdt, mens de har jobbet for å etablere seg i land som potensielt sett kan gi mye høyere salg i fremtiden, sier Skogstad.



Mer i vente

2020 ble Tesla-salget omtrent halvert i Norge, men i år forventes det en ny storselger. Model Y er ikke langt unna – og kommer til å gjøre seg godt bemerket på salgstallene.

El-SUVen bygger på samme plattform som Model 3. Men blir mer romslig, får mulighet for 7 seter og bedre bakkeklaring.

Prisene er ikke klare, og Tesla vil ikke si noe om hvor mange som har reservert. Men at dette er en bil tusenvis av nordmenn skal kjøpe i 2021, er det ingen tvil om.

Kanskje skal det bli vanskelig å få dyttet Musk ned av toppen av riking-lista på en stund ...

