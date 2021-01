Oslo Børs med rekorddag: Hovedindeksen endte over 1.000 poeng

Hovedindeksen på Oslo Børs stengte fredag på 1001,16 poeng. Det er første gang i historien at børsen stenger over 1000-merket.

Hovedindeksen på Oslo Børs passerte 1000-tallet kort tid etter åpning og lå for det meste like over merket gjennom dagen. Men kort tid før stengetid var det likevel usikkert om børsen ville lande over eller under 1000-tallet da handelen stengte.

Ved stengetid endte hovedindeksen på 1001,16 poeng, en oppgang på 1 prosent.

(©NTB)