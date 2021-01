Amsterdam vil nekte turister å gå på «coffee shops»

Målet med det nye forslaget er å sette en stopper for dopturisme. Den har økt, til tross for at det er blitt færre marihuanakafeer.

Politi, påtalemyndighet og ordfører Femke Halsema vil kreve at man fremviser nederlandsk pass for å komme inn på de navngjetne kafeene. Bystyret har ikke godkjent planene ennå.

Amsterdam har hittil vært unntatt fra regelen om at bare landets egne borgere har lov til å kjøpe hasj og marihuana til eget bruk i kafeene. Undersøkelser viser at masseturismen vil gå markant ned dersom turister ikke lenger får røyke det samme som de lokale.