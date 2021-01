Sarpsborg-lege advarer: – Skal ikke se bort fra at toppidretten blir satt på pause

Kommuneoverlegen i Sarpsborg er svært bekymret for det betydelige smitteutbruddet i norsk ishockey og konsekvensene det har fått for lokalmiljøet i kommunen. Det kan i verste fall få store konsekvenser for toppidretten i regionen.

Totalt er nå over 50 personer, fordelt på fem lag, smittet i Fjordkraft-ligaen.

Tidligere fredag skrev TV 2 om at mye av smitten sannsynligvis kan spores til kampen mellom nabolagene Sparta og Stjernen i Sparta Amfi 30. desember.

Det har blant annet ført til at cirka 50 barn i tre barnehager i kommunen er berørt.

– Det gir ringvirkninger ut i samfunnet. Det berører helseinstansene våre, som allerede er kraftig berørt, det berører barnehager, og det berører også kommunaltekniske avdelinger, dessverre, sier en bekymret kommuneoverlege, Sapna Iqbal, til TV 2.

Beslutning om mindre enn 14 dager

– Det har funnet sted en kamp 30. desember mellom Stjernen og Sparta. Mange av tilfellene er knyttet til den kampen, men vi er fremdeles i kartleggingsprosessen, så det er litt tidlig å si helt sikkert, presiserer hun.

Konsekvensene gjør at kommunen nå vurderer å ta grep.

– Nå har vi en streng forskrift i Sarpsborg allerede. Det er et forbud mot organiserte fritidsaktiviteter og breddeidrett. Det er en sosial nedkjøling. Toppidretten har hatt et unntak, men vi gjør en fortløpende vurdering av hvordan vi skal gjøre dette videre, sier Iqbal.

– Bør man frykte at også toppidretten vil bli satt på pause?

– Man skal ikke se helt bort fra det.

– Når vil en beslutning bli tatt?

– Forskriften varer til og med 21.januar, og vi gjør en vurdering i forkant av det om unntaket skal fortsette å gjelde eller ikke, sier hun.

Guldvog: – Vi vil også se på toppidretten

En eventuell stans vil naturligvis gjøre det svært komplisert å fullføre en sesong.

Det samme gjelder flere andre idrettsgrener - ishockeyen er langt fra den eneste grenen som sliter med stadig større smittetall.

Helsedirektoratet kan anbefale en landsomfattende nedstengning av toppidretten, men vil først vurdere å gjøre det om det viser seg at smitten i idretten sprer seg ut i samfunnet forøvrig - noe som altså nå har skjedd i Sarpsborg.

– Vi følger hele tiden med på smittesituasjonen i idretten, og nå skal vi gi nye råd til regjeringen i løpet av neste uke. Og da vil det naturligvis være slik at vi også ser på toppidretten. Nå ser vi en del smitte i mange idrettsgrener, og det er mange som sitter i karantene. Det er selvsagt mulighet for at de enkelte forbundene kan gjøre vurderinger om dette går utover familier, arbeidsplasser og eldre eller sårbare. Da er det viktig at man tar grep, sa Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet, til TV 2 tidligere denne uken.

– Hva skal til for at dere anbefaler å stanse toppidretten?

– Det er et helhetsbilde, men det at smitten beveger seg fra idretten og ut til befolkningen, og spesielt rammer sårbare grupper, er noe som vi vil ha spesiell oppmerksomhet på, forklarte han, og la til:



– Jeg har ikke noe situasjon i dag (onsdag) hvordan dette preger smittesituasjonen for øvrig i samfunnet.