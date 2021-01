Ny pandemilov trer i kraft søndag – strammer kraftig inn

Sveriges statsminister Stefan Löfven kalte inn til pressekonferanse fredag i forbindelse med et en midlertidig pandemiloven har blitt vedtatt.

Formålet med loven er å gi regjeringen større handlingsrom til å bestemme over treningssentre, butikker og kollektivtrafikk under pandemien. Det kan innebære å begrense åpningstider eller antall personer som får oppholde seg på stedene samtidig.

Loven åpner også for at regjeringen kan stenge steder dersom smittesituasjonen tilsier det.

– Dette er ikke noe som gjøres lett, men mennesker liv og helse står på spill, sier Löfven.

Det siste døgnet har 171 personer dødd med korona i Sverige. Totalt har landet registrert 9433 koronadødsfall, melder Aftonbladet.

Maks åtte

Fra søndag, når loven trer i kraft, får svenskene maks være åtte personer sammen, både i offentlige og private sammenkomster.

– Dette handler om kommersiell utleie av lokaler som brukes til sosiale tilfeller, som for eksempel festlokaler, sier sosialminister Lena Hallengren.

Med den nye loven blir utleierne ansvarlige for å begrense antallet som oppholder seg i lokalene til åtte.

Sosialministeren sier at de ikke vil dra hjem til personer å kontrollere at antallsbegrensningene følges der.

SHOPPING: Det var mye folk i Stockholms handlegater før jul. Foto: Fredrik Sandberg / TT News Agency / AFP / Sweden Out

Nye regler for butikker

Den nye loven fastsetter også nye tiltak som butikker, treningssentre, sportsanlegg og svømmehaller må følge.

Fra søndag er det obligatorisk å holde følge med hvor mange som er på stedene til enhver tid. De må også legge til rette for at alle besøkende kan ha ti kvadratmeter å røre seg på. Det betyr at en butikk på 100 kvadratmeter kun kan ha 10 personer på besøk samtidig.

I tillegg må alle stedene legge til rette for at det finnes hånddesinfeksjon tilgjengelig.

De nye tiltakene har tidligere vært anbefalinger i Sverige. Ved den nye pandemiloven blir tiltakene forskriftsfestet. Det åpner opp for at brudd kan straffeforfølges.

– Vi har lent oss på at personer selv tar ansvar under pandemien, men med den nye pandemiloven får vi ytterligere verktøy, sier sosialminister Hallengren.