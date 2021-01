Neprjajeva best på fellesstarten – Brennan rotet det til

Ebba Andersson lå lenge i tet på fellesstarten, men Natalja Neprjajeva parkerte konkurrentene på oppløpet og tok seieren.

Andersson endte på tredjeplass, 4,1 sekunder bak Neprjajeva. Katharina Hennig ble nummer to.

– Det var et bra løp for min del og jeg klarte å holde et høyt tempo. Kanskje holder det helt inn neste gang, sier Andersson til SVT.

– Neprjajeva har skuffet så langt, men i dag viste hun den kapasiteten hun har. Hun er så god på sprint at med en topp sprint i morgen kan hun godt melde seg på i pallplasskampen, selv om hun har sett helt ute av det frem til nå, sier TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad.

Jessica Diggins kom inn til en niende plass etter å ha fått det tøft mot slutten av løpet, men beholder sammenlagtledelsen. Rose Brennan lå på andreplass i sammendraget før dagens fellesstart, men kom i mål hele to minutter bak Neprjajeva. Dermed er Brennan ute av sammenlagtkampen.

– Det er i og for seg overraskende at en løper som har vært stabiliteten selv så langt havner så langt bak. Men, det er ikke overraskende at en av løperne fikk det ekstra tøft i Val di Fiemme. Det er som normalt der. Det er mest spennende å se hvem det går utover, sier Skinstad som mener spenningen lever for fullt:

– Det er egentlig vidåpent og vi kan ikke konkludere med noe som helst, selv om Diggins fremdeles er favoritten. Men Tour de Ski på damesiden lever videre for alvor. Det er mange som melder seg på og av i hvert eneste renn.

Små avstander

Feltet lå samlet ved 1,4 kilometer med Ebba Andersson i tet. Blant de 19 fremste løperne skilte det kun fem sekunder.

Rosie Brennan, en av sammenlagtfavorittene, slet med å henge på feltet på den andre runden. Ellers holdt feltet seg samlet.

Ved 3,9 kilometer hadde Tatiana Sorina teten like foran Andersson, men fremdeles var det små avstander og kun to sekunder som skilte de ti første løperne.

Andersson gikk hardt i motbakkene og prøvde å få en luke foran Jessica Diggins som hadde kommet opp i rygg. Avstandene i feltet begynte å bli større da 6,4 kilometer var passert.

Med 2,5 kilometer hadde Andersson klart å opparbeide seg en liten luke ned til Diggins.

Ved 8,9 kilometer hadde Andersson fremdeles teten, men Natalja Neprjajeva og Katharina Hennig fulgte i rygg. Diggins hadde tapt sekunder.