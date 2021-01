«Matoma» fikk barnekopp av Espen Lind: – Han kastet vann rundt seg

GOD KVELD NORGE (TV 2): Ikke alt gikk etter planen under innspilling av «The Voice» for den nye mentoren Tom Stræte Lagergren, bedre kjent som artisten «Matoma».

Fredag er det klart for sjette sesong av The Voice på TV 2, og nye mentorer skal inn og kåre Norges beste stemme.

Blant nykommerne finner vi tropical house-artisten Tom «Matoma» Stræte Lagergren, som sammen med Espen Lind, Ina Wroldsen og Yosef Wolde-Mariam skal lede showet.

– Det er veldig koselig, det er noen år siden sist, men det føles ut som å komme hjem. Så jeg gleder meg, forteller Lind til God kveld Norge.

Lind har vært å se som mentor på programmet før og gleder seg stort over kollegaene i stolen.

– Det er bra folk og vi har det veldig gøy bak scenen. Også mest av alt så har de peiling, det er mye erfaring i mentorlaget, forteller han.

Se intervju med mentorene øverst i saken.

Blir rørt av deltakerne

Wroldsen er med som mentor for første gang og har tidligere vært med som dommer i «Idol» på TV 2.

– Det er helt fantastisk å sitte å bevitne disse fantastisk flinke unge menneskene, forteller hun.

Under sendingene blir vi vitne til både latter og tårer, og ifølge «Madcon»-artisten Yosef er det ikke tvil om hvem som er mest følsom av mentorene.

– Han heter Tom, han er så ærlig følsom, det er ikke noe han legger skjul på eller prøver å sloss mot, forteller han.

– Jeg må bare bekrefte det. Jeg har mye følelser i meg, men jeg blir jo veldig rørt av deltakerne. De trykker på knapper i kroppen min som gjør at det går ikke an å skjule at her er det noe. Så i stede for å stritte i mot så setter jeg med ned i stolen, og det er en god stol altså, den er god, og river meg løs, svarer Tom «Matoma» Stræte Lagergren.

Se sangen som rører Matoma til tårer her:

Matoma blir helt satt ut: – Jeg har ikke ord

Veltet kaffekoppen i engasjement

Med følelser kommer også engasjementet, noe artisten har fått oppleve under innspilling.

– Jeg hadde en del sånne flauser med den kaffekoppen min for jeg var så ivrig på knappen at det sprutet rundt meg, forteller Stræte Lagergren.

– Han hev vann rundt seg, så Espen ga han en sånn barnekopp, han har jo en toåring hjemme, legger Wroldsen til.

– Jeg skal helt ærlig innrømme at den har jeg brukt, svarer en lattermild Matoma.

Det har også allerede blitt noen uenigheter blant mentorene.

– Vi får oss noen gode lattere og det var en gang jeg holdt på å dette av stolen for jeg lo så fælt, forteller Stræte Lagergren, og beskriver en hendelse hvor Wroldsen ikke rakk å trykke på den kjente røde knappen før tiden var ute, og «mistet» derfor en deltaker.

– Ina mener at hun trykte på knappen tidsnok, forteller han videre før Wroldsen bryter inn:

– Det gjorde jeg faktisk! Jeg trykte, men så fikk du den. Det irriterer meg fortsatt og jeg har til og meg fått sett opptak for å se. Jeg ble rana, han burde vært på mitt lag, han er på Tom sitt lag, det er bare å glede seg han er helt rå, sier Wroldsen med et lurt smil om munnen.