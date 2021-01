CNN: Forslag om riksrettstiltale mot Trump klart

Demokratene har ferdigstilt et forslag om å nok en gang stille Donald Trump for riksrett, melder CNN.

I forslaget anklages presidenten for å ha oppmuntret til opprør mot staten, skriver CNN-reporter Lauren Fox på Twitter. Hun sier Representantenes hus skal stemme over forslaget senere i uken.

Samtidig som Huset varsler at de vil stille Donald Trump for riksrett for andre gang, legger «speaker» Nancy Pelosi press på visepresident Mike Pence, og ber ham benytte det 25. grunnlovstillegget og erklære Trump uskikket til å være president. I så fall ville Pence tatt over som president de gjenværende dagene av Trumps presidentperiode.

Biden vil unngå riksrett

Søndag ble det kjent at påtroppende president Joe Bidens rådgivere prøver å finne en måte Trump kan sanksjoneres på uten at han stilles for riksrett. En riksrettssak i Senatet kan forsinke presidentens ministernominasjoner og annet viktig arbeid, deriblant en stor økonomisk krisepakke Biden planlegger.

STORMING: Trump-tilhengere stormet Kongressen. Foto: Roberto Schmidt

Utad sier Biden at det er opp til Kongressen å beslutte hvordan Trump skal sanksjoneres for sin rolle i det voldelige angrepet på kongressbygningen onsdag, men ifølge CNN jobber hans rådgivere med Pelosi og andre ledende demokrater for å finne en annen utvei enn riksrett.

Kan avsettes permanent

Det 25. grunnlovstillegget, eller en ny riksrettssak er de eneste alternativene som diskuteres som mulige verktøy for å fjerne presidenten før tiden.

Ved bruk av det 25. grunnlovstillegget må visepresident Mike Pence få med seg over halvparten av regjeringen på at de vil avsette presidenten. Om Trump motsetter seg dette, vil saken tas opp i Kongressen.

Det er Representantenes hus som tar ut riksrettstiltale, og det er Senatet som fungerer som jury i en riksrettssak. To tredeler av senatorene må stemme for å avsette presidenten. Forrige gang Trump ble stilt for riksrett stemte samtlige demokrater, og én republikanere - Mitt Romney - for å fellelse.

En riksrett kan fjerne en embetsmann eller embetskvinne fra vedkommendes posisjon, og nekte personen å inneha embetet i fremtiden, men kan ikke idømme straff.