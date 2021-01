Karpe utsetter storkonsertene i ett år

Fredag fikk alle som har kjøpt billett til de mye omtalte Spektrum-konsertene, SAS SPEKTRUM x 10, mail om at det utsettes til 2022.

I pressemeldingen står det:

«Med SAS SPEKTRUM x 10 samler Karpe over 100 000 mennesker fra hele landet til ti konserter i Oslo Spektrum. Vi har fulgt smittesituasjonen i verden, landet og særlig Oslo nøye siden mars 2020. Nå som vi har gått inn i et nytt år ser vi at situasjonen stadig er ustabil og uforutsigbar. Med de nye prognosene fra FHI for 2021 ser vi det som svært lite sannsynlig at det kan gjennomføres innendørs arenakonserter til sommeren.»

– Vi klarer ikke helt å se for oss moshpits og stagediving med 1 meters avstand, så da er det bedre å bruke denne tida på å gjøre konsertene enda råere, sier Chirag og Magdi.

SAS SPEKTRUM X 10 utsettes derfor til august 2022. Alle kjøpte billetter overføres automatisk til 2022 uten at publikum trenger å foreta seg noe som helst, står det videre i meldingen.

Lager et fond

For litt over et år siden ble det kjent at duoen kjøpte rettighetene til sin egen musikk. Dette skjedde etter en nesten ti år lang kamp.

«Hvis vi en eller annen gang i livet, mot alle odds, eier masterrettighetene til alle utgivelsene våre… så gir vi bort alt. Hele katalogen. Alle inntektene. For resten av livet og en god stund til. Det er arven vår.», skriver duoen på Instagram, og fortsetter:

«Løftet har også vært bensinen vår i møte med de som har lurt oss, utnytta oss eller stjålet fra oss. Vi er født i Norge. Vi har ikke jobba hardere, vi fortjener det ikke mer og vi har ikke gått fra 0 til 100. Ingen av oss vet engang hva 0 er. Foreldrene våre kom hit og vi fikk en sjanse. Å gi katalogen vår tilbake til mennesker som er i samme situasjon som de var, eller med et enda vanskeligere utgangspunkt, er full sirkel for Karpe.»

Dermed vil alle fremtidige inntekter som generes av at folk hører på Karpe-sanger, gå til «Patel og Abdelmaguid Foundation».

I skrivende stund har fondet, siden midten av august 2020, tjent 764.000 kr.