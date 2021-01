– Setter oss i en sårbar situasjon

En leid bobil rygges til og skal fungere som varmestue, mens en garasje utlånt av Tolletaten blir den nye teststasjon ved Junkerdal tollsted på grensen mellom Norge og Sverige i Nordland.

Regjeringen innførte på nyttårsaften plikt til alle innreisende til Norge om å teste seg for covid-19.

Første januar ble det plutselig travelt for Saltdal kommune i Nordland og det andre grensekommunene.

KREVENDE: For den lille kommunen Saltdal i Nordland blir koronatestingen utfordrende, sier Stein Ole Rørvik, avdelingsdirektør for helse- og omsorg. Foto: Sigfinn Andersen, TV 2

– Jeg kunne godt tenkt meg at vi som kommune hadde blitt hørt første slik at vi kunne ha sett på alternative måter, sier Stein Ole Rørvik, avdelingsdirektør for helse- og omsorg i Saltdal kommune.

Kommunen har i underkant av fem tusen innbygger og tester allerede i dag personer på Rognan i Saltdal.

– Det kunne ha vært en idé å gjennomføre testen på helsesenteret der, sier Rørvik.

Krevende jobb

Han understreker at det er viktig for kommunen å delta på den nasjonale dugnaden der man jobber på spreng med å tette alle hullene som gjør det mulig å få smitte inn til landet.

RYGGES PÅ PLASS: Saltdal kommune har leid bobil som varmestue. Foto: Sigfinn Andersen

For en liten kommune er det krevende å utføre både ordinære helseoppgaver, samtidig som man skal ha en døgnkontinuerlig test- beredskap på riksgrensen som ligger seks mil unna.

– Vi har allerede helsepersonell som er presset og som står på under pandemien. Vi skal utføre ordinære helse- og omsorgsoppgaver i tillegg til dette, sier Ronny Seljeseth, kommunedirektør i Saltdal kommune.

– Nå driver vi vaksinering, og vi må også ha beredskap ved et smitteutbrudd, sier Seljeseth.

TRAVLE TIDER: Helsepersonell i Saltdal må koronateste på to steder. Både i kommunesenteret på Rognan og på riksgrensen seks mil unna. Foto: Sigfinn Andersen, TV 2

På grensa for kommunen hjelp fra tolletaten med å få båret testutstyret ut.

– Vi kommer til å bruke mange årsverk ved grensa, og vi er ikke en så stor kommune. Dette setter oss i en sårbar situasjon, sier Stein Ole Rørvik, avdelingsdirektør for helse- og omsorg i Saltdal kommune.

Viktig og spesielt

Å vokte en fjellovergang med begrenset trafikk er utfordrende.

Det er en kald jobb med ned mot minus 20 grader på utsiden, men samtidig er det en viktig jobb.

STENGT: Det er flere grenseoverganger som er stengt i Norge som følge av at det er krav om testing på grensa. Foto: Sigfinn Andersen, TV 2

– Det er klart vi er engstelige alle sammen. Det er en spesiell jobb vi gjør. Vi er førstelinjepersonell, så det er heftige tider. Det er flott at vi kan samarbeide, sier Jim Aronsen, vaktleder ved Junkerdal Tollsted.

I Nord-Norge har man frist til 12. januar med å komme i gang med testing på grenseovergangene.

I Meråker kommune i Trøndelag er man i gang.

Også for den lille fjellkommunen som grenser til Sverige er dette en utfordrende jobb.

DUGNADSÅND: Det er utfordrende, men ordfører Kjersti Kjenes i Meråker er glad for å kunne bidra Foto: Heidi Wenes, TV 2

– Som en liten kommune er det kanskje lettere å klare dette, og vi er nødt til å bidra, sier Kjersti Kjenes, ordfører for Meråker tverrpolitiske bygdeliste.

Dugnadsånd

Åtte personer blir trukket ut av sitt daglige virke og skal drifte grensestasjonen ved grenseovergangen Meråker – Storlien.

Helsepersonell må forlate sine ordinære jobber for å bidra til den nye nasjonale satsingen med å teste.

TESTSTASJON: Alle må innom teststasjonen på grensa mellom Meråker og Storlien i Trøndelag Foto: Stein Roar Leite, TV 2

– Vi må bruke for eksempel sykepleieren ved Legekontoret til dette, sier Kjenes, og dermed må kommunen leie inn ekstra personell som erstatning.

Også helsepersonell ved Meråker sykehjem omdirigeres til grensestasjonen de neste ukene.

– Dette vil jo innebære at de andre på sykehjemmet må strekke seg lenger enn vanlig, det er naturlig at alle får mer å gjøre i en periode.

– Jeg er enormt stolt av sambygdingene mine her, alle står på fordi de skjønner at denne oppgaven må gjøres, sier Kjenes.

Ordføreren kan ikke svare på hvor lenge de kan strekke seg utover det sedvanlige. I første omgang ser de for seg 14 dager med ekstraordinært arbeid.

16 grenseoverganger langs veiene inn til Norge får nå teststasjoner. De resterende 55 er nå stengt.

JURIDISK STENGT: Politiet ser meget alvorlig på de tilfellene der folk krysser grensen til tross for at den kun er stengt med en bukk og et skilt. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen

Grenseovergangene er ikke nødvendigvis stengt med en bom, de er såkalt juridisk stengt. Det betyr at litt inn i Norge møter du en bukk med et skilt på hvor det står at du må ta en annen vei.

Ved Eidskog på grensen mot Charlottenberg på Innlandet tror man at de fleste respekterer forbudet.

– Vi opplever lite av de som vil snike seg unna, sier Jeanett Bjerknes, helsefagarbeider.

Må ha hjelp

Saltdal kommune i Nordland har ingen ting i mot å bidrar på den nasjonale dugnaden, men de må ha hjelp utenfra.

STRENG KONTROLL: Alle dokumentasjoner må legges frem før du får passere grensen. Foto: Stein Roar Leite, TV 2

– Vi har bedt kommunene om å anmode om hjelp fra enten Sivilforsvaret eller Røde Kors eller begge deler dersom man har behov for mannskaper slik at man komme i gang med testingen så snart som mulig, sier Tom Cato Karlsen, statsforvalter i Nordland.

Karlsen har forståelse for at mange kommuner er blitt satt i en ekstra sårbar situasjon nå.

– Jeg er glad for at kommunen har en fremoverlent holdning til å bidra for å bekjempe denne pandemien, sier Karlsen.

Staten betaler

Mange kommuner har vært redde for at ekstrakostnadene ved å stille helsepersonell på grensen vil belaste et allerede hardt prøvet kommunebudsjett.

Torsdag sendte Helsedirektoratet ut brev til alle grensekommunene med beskjed om at utgifter til etablering, oppskalering og drift av teststasjonene ved grensepasseringer dekkes av staten.

Dette er gode nyheter i en travel tid for kommunene.