Solskjær er bekymret. Nå har smitten nådd United også

De siste ukene har et Storbritannia som er inne i sin tredje lockdown sett koronasmitten øke i rekordfart. Den siste tiden har man også fått flere tilfeller av kornasmitte innad i Premier League-klubbene, deriblant hos Manchester City, Burnley og Aston Villa. Flere kamper i både Premier League og FA cupen har blitt utsatt, men det foreligger foreløpig ingen plan om å sette fotballen på pause.

– Det som skjer i samfunnet og blant andre klubber er skremmende, og vi har et ansvar om å holde oss innenfor boblen, sier Solskjær til TV 2, som også kan bekrefte at unggutten Facundo Pellistri (19) har testet positivt for korona og er i isolasjon.

Lørdag møter Solskjær og Manchester United Watford i FA cupens 3. runde. Tross en smitteøkning blant klubbene mener Solskjær det er viktig å fortsette.

– For det første er man bekymret over det som skjer i samfunnet, men personlig føler jeg meg trygg i den boblen vi er i. Vi følger alle retningslinjer og protokoller, sier Solskjær til TV 2 og fortsetter:

– Jeg håper vi kan fortsette å spille, for jeg tror det er noe positivt for alle. Jeg føler det selv når jeg er hjemme uten noe å gjøre, at jeg ser fram til å se en kamp på TV-en. Det gjør noe med det mentale.

Det mentale må også være på plass for Manchester United-spillerne i møtet med Watford på Old Trafford. De røde djevlene tapte semifinalen i ligacupen mot byrival Manchester City på onsdag, og nå forventer Solskjær at de slår tilbake.

– Vi vil ta det et steg videre. Vi har vist det mange ganger denne sesongen at vi kan slå tilbake etter skuffelser. Vi går inn i den neste kampen med et ønske om å vinne. Vi er med i denne turneringen for at vi ønsker å vinne. Det vil bli noen endringer, men vil stiller et lag jeg er komfortabel med, sier Solskjær.

En av spillerne Solskjær er klar for å gi muligheten er tidligere Watford-spiller Odion Ighalo. Nigerianeren har ikke fått mange mulighetene på Old Trafford denne sesongen, og spissen forlater trolig laget når låneavtalen med kinesiske Shanghai Shenhua går ut 31. januar.

– Odion vil være involvert. Han er med i troppen. Har trent veldig bra og var toppscorer på økta i dag. Det har vært vanskelig for han å være så mye ute av troppen, men han har aldri tatt foten av gassen, sier Solskjær.

47-åringen kan også bekrefte at den argentinske duoen Sergio Romero og Marcos Rojo forsvinner.

– Begge har kontrakt til sommeren. De kommer ikke til å bli forlenget. Vi ser etter nye klubber for dem, men de er profesjonelle, de jobber hardt og er klare om vi trenger dem. Vi har gitt Marcos tid til å dra tilbake til Argentina nå. Sergio har akkurat vært med familien og er nå tilbake i England, forklarer Solskjær.

PS: For Watfords del kan oppgjøret på Old Trafford by på en debutant. Philip Zinckernagel er klarert for spill etter overgangen fra Bodø/Glimt.