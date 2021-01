Braathen falt på målstreken - fraktet bort på båre

Lucas Braathen (20) fikk seg en stygg smell på vei over målstreken. Nå krysser lagkameratene fingrene for at det ikke er alvorlig for talentet.

ADELBODEN/BERGEN (TV 2): Lucas Braathen (20) leverte en strålende andreomgang i Adelboden, men på vei over målstreken gikk det galt.

Stygg kneskade

Nordmannen tok riktig nok ledelsen, men falt stygt og fikk en vridning i kneet. Han ble liggende en stund i målområdet med tydelige smerter før han ble fraktet bort på båre.

Bilder og video av fallet viser at kneet har fått seg en skikkelig smell. Det er foreløpig ukjent om hvor alvorlig skaden er. Han er nå på vei til undersøkelse, får TV 2 opplyst.

I SMERTER: Lucas Braathen trengte hjelp bort fra målområdet etter fallet. Foto: Fabrice Coffrini

Kilde leverte: – Antiklimaks

Lagkompis Aleksander Aamodt Kilde kjørte ned til ny ledelse på startnummeret etter Braathen, og fikk seg en stor overraskelse i målområdet.

– Det er helt jævlig. Du kommer i mål, og jeg oppfatter ikke det i begynnelsen. Så snur jeg meg og ser at han ligger på båre. Det var antiklimaks, for å si det sånn, sier lagkompis Aleksander Aamodt Kilde til TV 2.

Han endte til slutt på fjerdeplass - 1,04 sekunder bak fullstendig overlegne Alexis Pinturault. Franskmannen er også i ledelse i verdenscupen på plassen foran Kilde.

Leif Kristian Nestvold-Haugen stod på toppen og fikk med seg fallet til Braathen før han skulle kjøre.

– Jeg håper at det går bra med Lucas. Det så ikke pent ut. Det samme med Atle (Atle Lie McGrath falt i første omgang). Jeg stod på toppen og så på dem. Det var ikke noe pent, sier Nestvold-Haugen.

– Det er en kompresjon akkurat i målovergangen. Så begynner lyset å bli dårligere, så du ser ikke helt. Det tror jeg de må gjøre noe med til i morgen. Jeg kjente det i første omgang også. Jeg holdt på å gå på trynet.

Den samme kompresjonen la Kilde godt merke til.

– Det var ikke akkurat å «tune» hockey da du skulle inn i mål der. Du blir kastet inn. Når det er så aggressiv snø, er det fort gjort at kneet detter inn og man får den katapult-greia, sier Kilde.

– Her bør FIS ta grep

TV 2s alpinekspert Nina Haver-Løseth peker på at kombinasjonen av høy fart ned fra henget og kompresjonen like før målstreken var krevende for flere.

– Her bør FIS ta grep og i alle fall farge med blåmaling til morgendagens renn, sier Haver-Løseth i TV 2s studio.

– Han blir tatt litt på sengen over hvor fort den (kompresjonen) kommer på ham. Han havner i ubalanse. Det ser ikke bra ut. Han har fått seg en ordentlig smell.

Henrik Kristoffersen fikk ikke sett fallet til Braathen, men sier at avslutningen på løypa er skummel og i overkant rask.

– Det er veldig ekkelt å komme i mål her. Der kan nok løypesetterne ha litt av skylden. De setter sykt rett ned de siste fire portene. Da går det ekstremt fort over mål. Flere strekker ikke frem hånden en gang fordi de er redde for det går fort og rett ned siste fire portene. Når det er skygge og ujevnt i tillegg, så er det ekkelt, sier Kristoffersen.

Braathens fall overskygget det som ble en dag med flere gode norske plasseringer. Braathen endte til slutt på sjuendeplass etterfulgt av Nestvold-Haugen og Henrik Kristoffersen. Fabian Wilkens Solheim endte på 13. plass.

Også Atle LieMcGrath falt under storslalåmen i Adelboden. Det skjedde i den første omgangen.