— Jeg går ut av kroppen og blir en psykopat

GOD KVELD NORGE (TV 2): For Per Heimly (48) ble 2020 året hvor han fikk seg en «reality check».

Som så mange andre kjente også fotograf Per Heimly på at jobber uteble og at samfunnet stengte ned da koronakrisen inntraff.

Så da han fikk spørsmål om å være med i kjendisversjonen av «71 grader nord», slo han til.

— Jeg fikk litt sånn kjærlighetsforhold til det å gå i naturen, sier Heimly til God kveld Norge.

— Jeg savner å gå i naturen. Men fjellet er inni meg ennå.

— Blir litt psykopat

Søndag braker det løs med den tolvte kjendissesongen av turprogrammet, og allerede da får vi se en livredd Per klamre seg fast til en fjellhylle.

— Det er nesten som om jeg går ut av kroppen og blir litt psykopat. En ufølsom fyr som «shutter down» alt som er rundt deg, hører man Per reflektere i episoden.

Når han ser klippet for første gang hos God kveld Norge, blir han tatt med tilbake til noe han nesten ikke husker å ha vært med på.

— Jeg har gledet meg til å se det, for jeg så ikke så mye da jeg var der selv. Jeg måtte lukke meg inn i en rar Per Heimly-verden, hvor man bare har en liten halvmeter radius av hva man ser, forklarer han.

Også programleder Niklas Baarli hadde voldsom høydeskrekk da han deltok i programmet i 2019. Han opplevde at skrekken forsvant og at den i dag er borte.

— Jeg er ikke kurert, men jeg har blitt litt bedre, medgir Per Heimly.

Selvrensende

Likevel var det ikke høydene Per Heimly tok mest lærdom av under innspillingen. Han fikk et nytt syn på det å virkelig være en villmarkens sønn.

— Å ikke dusje på 14 dager, det går helt fint. Å ikke skifte truse på et par dager, det går også helt fint. Etter hvert blir man nesten litt selvrensende, ler han.

Men etter hjemkomsten er han tilbake til daglig vask, bedyrer han.

Tid til refleksjon

Vel hjemme fra innspilling er Per Heimly tilbake til hverdagen, som fremdeles preges av færre jobber og mange restriksjoner.

Likevel har han en optimistisk innstilling til både det som har vært, og det som kommer.

— Det har vært nesten litt sunt å kunne stikke fingeren i jorda, og få en «reality check», sier han.

For Per Heimly har brukt annerledesesåret til å tenke over livet, og reflektere rundt hvor han skal og hva han vil gjøre.

— Jeg har tro på å snu noe negativt til noe positivt, avslutter han.