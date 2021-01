Årets Bil i Europa er en kåring som både er prestisjefylt og viktig for bilbransjen. Merket som stikker av med tittelen kan bruke den for alt den er verdt i markedsføringen av modellen.

Nå nærmer det seg innspurt i 2021-kåringen Syv biler er med til finalen – én av dem skal bli Årets Bil.

Finalistene er disse: Citroën C4, Fiat 500, Land Rover Defender, Skoda Octavia, Toyota Yaris, Volkswagen ID.3 og Cupra Formentor.

Kan gi fantastisk start

Stusser du på hva slags bil den siste er? Da er du nok ikke alene. Cupra har tidligere vært kjent som spesialutgaver av Seat-modeller.

Nå har de blitt skilt ut som eget merke og Formentor er en av bilene som skal være med å bygge opp Cupra. Hvis Formentor skulle lykkes med å bli Årets Bil, er det naturligvis en fantastisk start for merket.

Så spørs det hvordan et nytt og eksotisk merke vil gjøre det mot tradisjonsrike og tunge merkevarer.

VW ID.3 har hatt en litt kronglete start med forsinkelser og software-problemer. Men den er likevel i Årets Bil-finalen.

Endelig ny Fiat 500

Volkswagen-konsernet har hele tre av finalistene. De står bak både Seat og Cupra. I tillegg har de Skoda Octavia og VW ID.3 inne blant finalistene. Sistnevnte er nok å regne som en skikkelig outsider her. ID.3 scorer høyt ved at den er den første bilen ut i konsernets store elbil-satsing. Men det er heller ikke til å komme forbi at lanseringen har vært preget av mange problemer. Det har også norske kunder fått merke.

Skoda Octavia er slik sett et mye "tryggere" valg, selv om bilen kanskje ikke er veldig nyskapende og spenstig.

Slik sett kan nok Fiat 500 være en mer nærliggende vinner. Her kommer Fiat endelig med oppfølgeren til en modell som har vært en stor suksess i mange år.

Nå blir den ny og elektrisk

Toyota Yaris er eneste japanske bil i finalen, for Toyota vil det naturligvis være en stor seier om den går helt til topps.

Følger opp et ikon

Nåløyet for japanske biler i denne kåringen er tradisjonelt trangt. Men de har gått til topps noen ganger, og Toyota Yaris har nok slik sett absolutt muligheter.

Citroën har gode tradisjoner med Årets Bil. Deres C4 regnes som en av favorittene her.

Land Rover Defender er så siste bil i finalen. Her følger Land Rover opp en av de mest ikoniske bilmodellene noensinne. Der forgjengeren var en ganske enkel og primitiv bil, er nye Defender en mye mer tradisjonell SUV, med flere designelementer som hinter mot forgjengeren.

Land Rover tok seg god tid med å følge opp ikoniske Defender. Den nye utgaven kom på markedet i fjor.

Finne det beste bilkjøpet

Juryen som avgjør hvem som vinner består forresten av motorjournalister fra hele Europa – antallet representanter fra hvert enkelt land baseres på størrelsen av landets bilmarked eller bilproduksjon. For Norges del betyr det ett jurymedlem.

Det er ingen kategorier eller klasser i denne kåringen, målet er ganske enkelt å finne det beste bilkjøpet blant alle nominerte modeller.

Det ligger noen faste kriterier til grunn for å kunne være med. Bilen skal være relativt folkelig, hvilket innebærer at det skal ligge til grunn et forventet salg på minst 5.000 eksemplarer per år.

I tillegg må alle bilene være helt nye, det kan ikke være oppgraderte/facelift-versjoner av allerede eksisterende modeller. Det siste kravet er at bilene må være introdusert i minst fem europeiske land, innen årets slutt.



