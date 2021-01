Klæbo fikk Valnes-revansje

Erik Valnes slo Johannes Høsflot Klæbo i verdenscupsprinten i Ruka. Det var Klæbo særdeles lite fornøyd med. I dag fikk han revansje. Sprintkongen satte inn et voldsomt rykk i den siste motbakken. Ingen maktet å følge bakskiene til trønderen. Valnes nærmet seg i utforkjøringen, men på oppløpet var han aldri i nærheten av å true Klæbo.

– Det hadde vært artigere å slå ham i Ruka enn her, sier Klæbo til NRK.

Iversen-uhell

Sivert Wiig tok en imponerende 3. plass. Emil Iversen røk ut i kvartfinalen etter et uhell med staven.

– Staven forsvant fra hempen. Jeg mistet rett og slett røret ut fra håndtaket. Det er nok en material-svakhet, sier Iversen til TV 2..

– Er du bekymret?

– Det er en grunn til at jeg går her. Det er for å få trening på sprint. Jeg ville gjerne gå en del heat på Beito. Det ble det satt en stopper for. Så ville jeg gå en del heat her. Det ble heller ikke noe av. Jeg mister verdifull trening og konkurransetrening.

– Det frister ikke å gå Norgescup når man må stå opp halv sju og starten er i mørket. man har heller lyst til å gå i solen i Val di Fiemme ut på ettermiddagen. Jeg gleder meg og håper å komme meg til verdenscupsirkuset igjen. Dette passer meg dårlig selv om det er artig å gå skirenn igjen. Jeg er veldig glad for å være tilbake, sier Iversen.

Svendsen imponerte

Anna Svendsen vant noe overraskende kvinnenes finale. Svendsen satte inn et ekstra gir i den siste motbakken like etter et Tiril Udnes Weng-fall. Hun fikk en kjempeluke og så seg aldri tilbake. Udnes Weng reiste seg og tok en imponerende 2. plass. Mathilde Myhrvold kapret 3. plassen foran Maiken Caspersen Falla.

– Det var veldig «digg» å få til en god finale. Jeg er fornøyd med egen innsats. Jeg gikk ganske billig fram til finalen, den taktikken fungerte bra, sa Svendsen etter seieren.