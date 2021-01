Anna (41) fant en jakke i vrakrestene, og brukte den til å vifte etter hjelp

GJERDRUM (TV 2): Ap-leder Jonas Gahr Støre tok fredag turen til skredrammede Gjerdrum. Der fikk han et sterkt møte med en av de berørte.

– Jeg ser huset mitt godt herfra. Det gjør vondt i magen, sier 41 år gamle Anna Sandman til TV 2.

Dette er første gang Anna Sandman er tilbake og ser de omfattende skadene.

Fredag tok Ap-leder Jonas Gahr Støre turen til Ask i Gjerdrum, hvor han fikk høre de dramatiske historiene fra skrednatta.

– Det er mye tanker som går rundt i hodet. Jeg er veldig takknemlig for at jeg og mannen min er i live. Men jeg tenker mye på de gode naboene og vennene våre som er omkommet, og på de som ikke er funnet enda, sier hun.

– Trodde noen brøyt seg inn

Natt til onsdag 30. desember lå hun og familien hjemme og sov i huset sitt i Nystulia da de plutselig ble vekket av et voldsomt bråk.

– Vi trodde at det var noen som prøvde å bryte seg inn. For døren begynte å riste. Plutselig sto vi der midt i husrestene våre, forteller Sandman.

TILBAKE: For første gang siden skredet gikk onsdag 30. desember var Anna tilbake for å se skadene. Foto: Ditlev Eidsmo

41-åringen fant en jakke i vrakrestene, og brukte den til å vifte etter redningshelikoptrene som sirklet over skredområdet.

Den første som ble funnet omkommet var 41-åringens nærmeste nabo.

– Det er helt uvirkelig. Det kan skje på film, men ikke i virkeligheten, sier hun.

– Rørt hele Norge

For Ap-leder Jonas Gahr Støre har det vært sterkt å se medmenneskeligheten folk har vist. Via en innsamlingsaksjon på sosiale medier har det så langt kommet inn over ti millioner kroner, og i dagene etter hendelsen strømmet folk til og donerte klær, og andre nødvendige varer.

– Håndteringen til kommunen tror jeg har rørt hele Norge. Det er en liten kommune, men en nær kommune. Vi er stolte av Gjerdrum i vårt parti, for de har evnet å håndtere en akutt situasjon med utrolig mye praktisk arbeid, og være medmennesker og ha medfølelse, sier Støre.

STOLT: Ap-leder Jonas Gahr Støre er stolt over kollega og Arbeiderparti-ordfører Anders Østensen. Foto: Ditlev Eidsmo

Ap-lederen er imidlertid klar på at det er viktig at hjelpen ikke tar slutt.

– Dette samfunnet skal jobbe med dette raset i måneder som kommer, og det er ikke en normal situasjon. Dette er en situasjon landet må ta ansvar for. Forsvaret og Heimvernet gjør den jobben, og gir den tryggheten så lenge det er nødvendig, sier Støre.

Må få svar

Ap-lederen mener det er behov for å få klarere kunnskap om hva som er sikkert, og usikkert når det kommer til boliger som ligger på kvikkleire.

– Det er ikke utgangspunktet farlig at noe ligger på leire, men det handler om hvordan det er gjort, hvordan det er sikret og hvordan tryggheten er rundt, sier han.

Torsdag offentliggjorde Gjerdrum kommune hundrevis av dokumenter som gir innsyn i byggeprosessen rundt boligfeltet Nystulia. Ordfører Anders Østensen sier de er villig til å gjøre alt som skal til, for å gi et svar til de berørte.

Det er Støre enig i.

– Vi må få all informasjon om hvordan det som har skjedd her, har skjedd. Og vi må få god nok kunnskap til at det som ligger på slik grunn, er sikre i fremtiden.

– En diamant

Anna Sandman er bekymret for at Gjerdrum skal bli glemt.

– Kommunen må få den hjelpen skal få. Ingen er forberedt på en sånn situasjon. Vi må finne de som fortsatt ikke er funnet, og vi må bygge opp området igjen, sier hun til TV 2.

Sandman og ektemannen er klar på at de fortsatt vil bo i Gjerdrum.

– Gjerdrum er et fint sted å bo. Det er en diamant, som blir slipt om litt nå. Men vi skal klare å gjøre det til et fint sted igjen.