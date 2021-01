Surf and turf med kylling, frukt og reker

Surf and turf er en rett som kombinerer sjømat, frukt og kjøtt. Server med ris.

Retten Wenche lagde på sending var uten kokoskrem. Se oppskrift for bruk med kokoskrem. Se også tips for å få den perfekte risen.

Dette trenger du:

3 dl ris, hvit ris eller villris

1 pk sukkererter, eventuel små buketter brokkoli

1 paprika

½ fersk ananas, eventuelt 3-4 skiver hermetisk uten sukkerlake

1-2 kyllingfileter, kan eventuelt byttes ut med 600-700 g laksefilet

Olje til steking

Salt, pepper

2-3 ss sweet chilisaus, pluss eventuelt 1 ½ dl kokos krem (for en kremet saus)

½ -1 ts finhakket frisk ingefær (½ ts mild)

Ca. 200 g rensede reker (ca. 500 g urensede reker)

Saft fra lime

Frisk koriander, lime

Slik gjør du:

Kok ris eller linser/perlespelt etter anvisning på pakken.

Velger du å bruke brokkoli, del brokkoli i små buketter og strimle opp stilken i fyrstikktynne strimler og kok i lettsaltet vann i 3-4 minutter, eventuelt sukkererter får koke med de siste 2 minuttene. Ta opp og la renne godt av seg.

Strimle opp kyllingfiletene. Del paprika og ananas i biter. Varm olje/smør i en panne med høye kanter. Stek kyllingstrimlene raskt brune, tilsett i paprika, godt avrent ris, eventuelt brokkoli og sukkererter og stek på høy temperatur i 2-3 minutter. Smak til med salt og pepper, finhakket frisk ingefær, sweet chili og eventuelt kokoskrem. Rett før servering tilsett reker og ananas i biter. Dryss over finhakket koriander.

Server med ris (jeg brukte basmatiris ris), limebåter og eventuelt ekstra med sweet chilisaus.

Perfekt kokt ris: Ha risen i et dørslag, skyll til vannet blir klart. Legg risen i bløt i kaldt vann 10-15 minutter. Ha risen over i en kasserolle (eventuelt med 1-2 ss olje i bunnen). Fyll på det bløte vannet til det står ca. 2 cm over risen. Kok etter anvisning på pakken.