Tiril Eckhoff til topps etter superløp

Tiril Eckhoff (30) skjøt to fulle hus og leverte et forrykende tempo i sporet. Seieren var av det overlegne slaget for Eckhoff, som vant hele 29,6 sekunder foran Hanna Öberg. Eckhoff hadde også nest beste langrennstid - 1,8 sekunder bak Elena Kruchinkina.

Dette var sesongens fjerde verdenscupseier for Eckhoff. Hun har med det havnet blant de to beste i seks av de sju siste rennene.

– For å være helt ærlig, så er jeg veldig fornøyd med løpet. Å skyte 0-0 her i Oberhof har aldri skjedd i min karriere, sier Eckhoff til NRK.

Det var også det første rennet i verdenscupen hun har vunnet i Oberhof.

Marte Olsbu Røiseland pådro seg to strafferunder og klarte ikke å hamle opp med Eckhoff. Frolendingen leverte tredje beste langrennstid, men endte til slutt 54,4 sekunder bak Eckhoff, men beholder likevel ledelsen i verdenscupen etter femteplassen.