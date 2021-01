Mistenker at denne kampen utløste stort smitteutbrudd i ishockeyen

Det opplyser kommunen til TV 2.

Den aktuelle kampen mellom Sarpsborg - og Fredrikstad-lagene fant sted i Sparta Amfi 30.desember.

Siden den gang har smitten nærmest eksplodert, en smitte som også får betydelige konsekvenser for samfunnet for øvrig i Sarpsborg.

– Mye tyder på at kampen førte med seg mye smitte

Kommunen skriver i et innlegg på hjemmesidene sine at «nå er også et femtitalls barn i tre barnehager berørt», og at det på torsdag ble bekreftet at tre nye spillere og syv personer rundt laget er bekreftet smittet.

«Det er mye som tyder på at kampen mellom Sparta og Stjernen i Sparta Amfi 30. desember førte med seg mye smitte. Nå er også 23 personer i Stjernen smittet. Det samme er en av hoveddommerne som dømte kampen. Manglerud/Star spilte kamp mot Stjernen 2. januar og nå er seks spillere og tre i støtteapparatet i Oslo-klubben smittet. Også Frisk har oppdaget smitte i personer tilknyttet laget og i Storhamar er hele laget og en rekke andre i karantene», skriver kommunen.

De samme lagene, Sparta og Stjernen, møttes også til kamp bare to dager tidligere i Stjernehallen.

– Utbruddet får betydelige konsekvenser

Videre forklarer de hvordan smitten har påvirket lokalmiljøet også utenfor idretten:

«Utbruddet får nå betydelige konsekvenser også ute i sarpsborgsamfunnet. Et smittet banemannskap fører til at fire ansatte i Virksomhet kommunalteknikk settes i karantene til og med 15. januar. En annen smittet jobber på Astridsgate arbeids- og aktivitetssenter. Der er fem brukere og syv ansatte satt i karantene til 14., 15. og 16. januar. En smittet materialforvalter fører til at Sparta G07-laget settes i karantene fram til og med 13. januar, sammen med dets lagleder og en annen materialforvalter.

En nærkontakt til en Sparta-smittet har fått symptomer. Vedkommende jobber i tre barnehager og disse er nå satt i midlertidig karantene inntil det kommer svar på testen som er tatt i dag».

– En risiko som er nesten umulig å komme utenom

Daglig leder i Sparta, Henning Svendsen, deler kommunens oppfatning.

– Ja, vi deler den at det mest sannsynlig ble smittet personer på den kampen. Vi har vært involvert i smittesporing ved å kartlegge alle som var inne i Sparta Amfi den dagen, sier han til TV 2.

– Kunne noe ha vært gjort annerledes, eller er dette en risiko som det er umulig å komme utenom?

– Som klubb har vi fulgt både de nasjonale og de lokale retningslinjene. Etter min mening er det en risiko som er tilnærmet umulig å komme utenom. Det begrunner jeg blant annet med at personer uten symptomer kan være smittebærere, sier Svendsen.

Tror på flere positive prøver

Kommuneoverlegen i Sarpsborg varsler flere positive tester.

– Det ble tatt mange tester torsdag og flere personer vil bli testet fredag, knyttet til Sparta-utbruddet. Det er derfor sannsynlig at antallet smittetilfeller vil øke, sier kommuneoverlege Sapna Iqbal.

Generalsekræteren i ishockeyforbundet, Ottar Eide, sier at de ikke er involvert i smittesporingen.

– Det er det helsemyndighetene som tar seg av. Det blir bare spekulasjoner fra vår side med opphavet til smitten som nå er i klubbene, men det er selvfølgelig en mulighet for at den kampen kan være et utgangspunkt, skriver han i en SMS til TV 2.