Kaelah (19) drept av hai på New Zealand

En 19 år gammel kvinne døde etter at hun skal ha blitt bitt av en hai. Angrepet er det første med dødelig utfall på New Zealand på åtte år.

19 år gamle Kaelah Marlow døde torsdag etter et mulig haiangrep på New Zealand. Ifølge lokalt politi ble kvinnen skadet da hun svømte på Waihi-stranden, sent torsdag ettermiddag. Hun døde kort tid senere.

DØDE: 19 år gamle Kaelah døde etter et angivelig haiangrep. Bildet er frigitt av politiet i samråd med familien.

– De første undersøkelsene tuder på at hun ble bitt av en hai, sa politiet i en uttalelse torsdag, ifølge CNN.

Den foreløpige obduksjonsrapporten er enda ikke klar.

– Vi forstår at dødsfallet til kvinnen var ekstremt traumatisk for de som var til stede på stranden, og vi tilbyr bistand til de som måtte trenge det, legger politiet til.

Haiangrep på New Zealand er sjeldent, og dette er det første angrepet med dødelig utfall på åtte år, ifølge Newzealandsk politi.