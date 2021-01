Dette er boligekspertens store bekymring for 2021

Fjoråret ble helt annerledes enn ventet - også i boligmarkedet. Da koronapandemien brøt ut og regjeringen stengte Norge i mars, førte det til et brått fall i boligprisene. Men det varte ikke lenge: Norges bank kuttet i mai styringsrenta til rekordlave null prosent, og det ga fullt fres for boligkjøpere.

– Da eksploderte boligmarkedet, og det har vart i hele 2020, sier Grethe W. Meier, administrerende direktør i eiendomsmeglerkjeden Privatmegleren.

Grethe W. Meier er gjest i Bare business. Foto: Erik Edland / TV 2

Større skille

I TV 2-programmet Bare business forteller hun om hvordan pandemien påvirker boligmarkedet.

Meier mener blant annet at det nå er blitt et enda større skille mellom de som allerede eier en bolig - og de som leier, men har en drøm om å kjøpe.

– I Oslo er det blitt enda vanskeligere å komme inn i boligmarkedet, særlig nå som prisene her har steget 12 prosent det siste året, sier hun.

– Det har lenge vært snakk om et klasseskille i boligmarkedet, der unge er avhengige av hjelp fra foreldre for å kjøpe bolig. Ser vi det fortsatt?

– Ja, det har bare forsterket seg. Og det kommer til å forsterke seg ytterligere, fordi det er så lite tilgang på nye boliger i Oslo-området. Det gjør at kun de som har arvet eller av en eller annen årsak har veldig god økonomi - eller får drahjelp fra foreldre - kommer inn i boligmarkedet, sier Meier.

Hun mener at disse forskjellene i samfunnet nå blir enda mer tydelige, når alle de som allerede eier bolig får langt lavere renteutgifter med rekordlav styringsrente - og dermed har mulighet til å kjøpe noe større og bedre enn de allerede har.

– For veldig mange er det nesten som å vinne i Lotto, sier Meier.

2021-priser

Og året vi nå akkurat har gått inn i kan vise seg å få en sterk prisstigning videre, særlig det første halvåret.

Bransjen tror at nullrente fortsatt vil føre til svært stor aktivitet i markedet. Det bekymrer Grethe Meier, som også før jul sa til TV 2 at hun håper at Norges bank hever renta tidligere enn sentralbanken anslår. Hun frykter at enda sterkere prisstigning kan føre til et ustabilt og overopphetet boligmarked.

– Jeg skulle ønske at prisene ikke skal så mye opp, men jeg tror dessverre det vil skje - særlig i Oslo. Her kan vi se en tosifret prisstigning i 2021, med særlig høy aktivitet i markedet nå de første fem-seks månedene, sier hun.

Meier tror likevel at prisveksten vil begynne roe seg noe i andre halvår, når vaksinene er rullet ut og livet ellers går mer tilbake til det normale.

– Jeg tror vi kan begynne å bruke penger på andre ting igjen utpå høsten, vi får lov til å leve litt igjen og å være ute. Og hvis ikke Norges bank setter opp renten, så blir det nok et varsel om at noe vil komme. Da vil det roe seg mer ned, sier Grethe W. Meier.

Se hele intervjuet med Privatmegleren-sjefen i Bare business denne helgen på TV 2 Nyhetskanalen, eller når som helst gratis her på Sumo.