Slik skal langrennsstjernene unngå koronasmitte i VM

Norge valgte å stå over Tour de Ski på grunn av den økte smittefaren ved å reise rundt til tre destinasjoner i to land på litt over én uke.

Nå er det litt over en måned til ski-VM i Oberstdorf, Tyskland. Denne helgen skal de norske løperne gå Norgescup på Lygna. Deretter venter NM før verdenscuprenn i Lahti og Falun.

Eget hotell

Etter Falun starter en pre-camp i Norge før avreise Tyskland. Langrennssjef Espen Bjervig føler seg trygg på at Skiforbundet har lagt til rette for et helsemessig sikkert VM-opphold.

– Vi kjører charterfly ned til VM. Flere av oss drar ned med bil i forkant for å tilrettelegge på hotellet. Vi har et lite hotell for oss selv. Vi bor i vår egen lille verden og har privatbiler som kjører opp og ned til stadion med, forteller Bjervig.

Egen kokk

I disse dager kartlegger Skiforbundet hvilke løpere som helst bør bo sammen under VM-ukene.

– Det er noen som bor to og to. Enkelte klarer å bo på enerom, mens andre bor to og to. Det tar vi høyde for allerede fra NM. Vi parer to og to som er mye sammen i hverdagen, slik at vi får små bobler innad i troppen, sier Bjervig.

– Er det løpere som ønsker å ha enkeltrom?

– Det er selvfølgelig løpere som ønsker å ha enkeltrom. Vi tilrettelegger ut fra ønsker og de vi vet har behov for det.

– Hvilke andre tiltak gjør dere i VM-byen?

– Vi vil ikke reise rundt i byen eller dra på sponsoroppdrag. Vi holder oss på hotellet og på stadion. Vi har med oss lege, fysioterapeuter og et bra støtteapparat. Vi har en leirsjef som vil passe på at alt er på stell. Vi har også med egen kokk, så vi tar over kjøkkenet på det hotellet vi tar over. Ellers gjelder det å holde avstand til hverandre og hendene rene, sier Bjervig.