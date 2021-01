Genette Våge om skadeøyblikket som endte karrieren: – Urettferdig og feigt

Motocrossutøveren Genette Våge (23) er for tiden å se på NRK i programmet «Mesternes mester» som den yngste deltakeren noen sinne.

I andre episode av programmet lærer vi at den svært meritterte motocrossutøveren måtte legge opp i ung alder på grunn av et komplisert brudd i hånden.

Genette Våge Genette Våge: Begynte å kjøre motorcross som 6-åring

To NM-gull

To SM-sølv

5. plass i VM-sammendraget i 2015

Eneste personen i Skandinavia som har kvalifisert seg til AMA Amateur National -løpet i USA

Første jenta i norgeshistorien som kom på pallen med gutta

Årets motorsportutøver i 2015

Da god kveld Norge møter 23-åringen i forbindelse med programmet, forteller hun om den dagen som endret livet hennes.

Se hele videoen øverst i saken.

Fallet

Det som ikke skulle skje skjedde i Qatar i 2016. Etter en imponerende femteplass sesongen før var forventningene høye til den da 18 år gamle jenta før den første VM-runden.

– Noen plasser hadde de dratt opp jord, mens andre steder hadde de bare latt det vært hardt. Så kom jeg inn i en sving der hadde jeg perfekt feste, men da jeg kommer ut av svingen, er det spinnglatt, forteller hun.

23-ringen forteller at hun blir slengt av sykkelen og smeller i bakken.

– Da jeg skulle reise meg opp, så kjente jeg at håndleddet ikke hang fast, deretter er det svart, sier hun.

Slutten

Etter flere operasjoner og mislykkede forsøk på å fikse håndleddet, betydde dette slutten på karrieren for Våge.

– Jeg valgte jo å slutte på grunn av den skaden og for at jeg skulle ha et håndledd som var fungerende videre i livet. Jeg har ingen støtte i håndleddet overhodet, så det er noen ting jeg sliter med. Men til vanlig hverdag så funker den, forklarer hun.

Tross for at 23-åringen nå er tilbake på skolebenken og jobber med sin far på laboratorium, klarer hun ikke å rettferdiggjøre måten hun la opp på.

– Det har vært tøft. Du føler det er så urettferdig fordi det er noe du elsker, og du har ofret hele livet. Det er dette jeg vil. Jeg vil heller kjøre cross enn å være på shopping med jentene liksom, eller hytteturer, forteller en rørt Våge.

– Når du blir nødt til å legge opp på grunn av en skade så føles det litt urettferdig og feigt. Så det har vært tøft, men jeg har vært veldig heldig og har hatt mye fine folk rundt meg, sier hun.

Forbilder

Som nevnt tidligere er 23-åringen den yngste utøveren i «Mesternes mester», dermed har hun møtt mange av sine forbilder.

– Jeg tror Johan Olav Koss la opp da jeg ble født, ler hun før hun forsetter:

– Aksel er ett av mine store forbilder, han har hatt så mange fæle skader i løpet av sin karriere, men likevel blir han bare bedre.

Selv om flere av dem er mer enn dobbelt så gammel som Våge, mener hun de er knallgode i det meste.

– Det at de er gamle i kroppen har ingenting å si. De folka der, de er kjappe, allsidige og sinnssykt flinke. Jeg er så takknemlig for å ha møtt alle sammen og det samholdet vi har hatt.