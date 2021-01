Toyotas markedsavdeling i Australia måtte nylig trekke tilbake reklamefilmen for nye Yaris. Den vesle storselgeren kommer i flere varianter – inkludert en sportslig GR-utgave og en mer offroad-stylet crossover som heter Yaris Cross.

Utgangspunktet for reklamen, er at tre søsken, to søstre og en bror, skal komme seg hjem til foreldrene i forbindelese med deres 30-års bryllupsdag.

Broren har åpenbart glemt begivenheten, og blir påminnet mens han står og skrur på en gammel Celica. Han hiver seg inn i sin Yaris GR, og spinner ut av oppkjørselen.

Og der er altså bakgrunnen for problemet.

Ansvarsløs kjøring

Lokale myndigheter har bestemt at det er brudd på to paragrafer i reglene som ligger til grunn for bilreklame: Oppfordring til ansvarsløs kjøring og brudd på fartsgrensene.

Det er Federal Chamber for Automotive Industries Motor Vehicle Advertising Code (ja, det er navnet man har valgt!) som styrer reglene for hva som kan vises i bilreklame.

Toyota respektere avgjørelsen har stoppet visningen av reklamen, men er ikke enige i kritikken.

PS: Se hele reklamesnutten i klippet øverst i denne artikkelen. Er du enig i at det er for drøyt?

Ikke første gang

Problemstillingen er videre vurdert av Australia Advertising Standards Bureau. De er enige med Toyota at den ikke oppfordrer til å bryte fartsgrensene, men står fast på at den oppfordrer til farlig kjøring, fordi bilen spinner/sladder.

Dette er forresten ikke første gang en Toyota Yaris-reklame har blitt forbudt. Det samme skjedde i 2014. Den gangen viste reklamen folk som "danset" og sang til Bruno Mars-låta "Locked Out of Heaven", samtidig som de kjørte bilen.

Hva som er rett og galt, vil det nok aldri bli enighet om. Men prinsippet om at "all reklame er god reklame", er nok et visst plaster på såret for Toyota ...

