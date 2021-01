Spleis fjerner alle avgifter fra innsamlingsaksjon til Gjerdrum – taper en halv million

Giverviljen har vært stor etter det katastrofale skredet på Gjerdrum 30. desember. I løpet av få dager er det samlet inn klær, gaver og store pengesummer til etterlatte og familier som har mistet alt de eier.

Fredag ettermiddag var det samlet inn 7 920 410 kroner på de ulike innsamlingsaksjonene på Spleis.no. Beløpet fortsetter å stige hver dag.

Det så lenge ut til at Spleis ville tjene over en halv million kroner fra gebyrene på innsamlingsaksjone til Gjerdrum.

Men etter sterke reaksjoner på Facebook snur selvskapet og gir vekk hele summen.

– I akkurat denne ekstraordinære og tragiske situasjonen, har vi besluttet at vi vil utbetale spleisene relatert til Gjerdrum-ofrene i sin helhet, uten at det trekkes fra gebyr, sier daglig leder Bjørn Kjetil Hellestræ til TV 2.

BERØRTE FAMILIER: Det er samlet inn store summer til de berørte familiene. Foto: Skjermdump/Spleis.no

Fikk sjokk

Det tok ikke langt tid fra nyheten om det katastrofale skredet ble kjent til pengene begynte å tikke inn.

Mange benyttet seg av innsamlingstjenesten Spleis fra SpareBank 1. På tirsdag ble det samlet inn tre millioner kroner i løpet av bare 12 timer.

Monica Udnæs fra Sarpsborg har tenkt mye på alle som er berørt av tragedien og ønsket derfor å bidra.

– Det er fantastisk å se den dugnadsånden vi har i Norge. Jeg blir helt rørt. Samtidig ble jeg nysgjerrig på hvor mye Spleis faktisk tjener på dette, sier Udnæs.

REAGERER: Udnæs reagerer sterkt på at Spleis ikke vil være med på dugnaden og droppe gebyrene. Foto: Privat

Hun fikk sjokk da hun regnet ut at de ville tjene flere hundre tusen i gebyrer og avgifter.

– Det er utrolig mye penger. Jeg synes det er helt hårreisende at noen skal tjene en halv million på en innsamling som skal hjelpe familier som har mistet alt, sier Udnæs.

Oppfordret andre

Etter å ha gjort regnestykket, bestemte Udnæs seg for å sende en melding til Spleis.

«Hei Spleis!! Jeg oppfordrer dere til å støtte Gjerdrum-ofrene ved å IKKE ta noen prosenter fra alle spleis-innsamlinger som er i gang for å hjelpe alle berørte», skrev Udnæs.

Svaret hun fikk var at dette ikke var mulig. Hun delte derfor et innlegg på Facebook der hun oppfordret andre til å sende samme melding til Spleis.

– Det begynte raskt å koke i kommentarfeltet. Det er tydelig at folk reagerte sterkt på dette, sier Udnæs.

– Helt overveldet

Det er flere som har tatt kontakt med Spleis de siste dagene og bedt dem fjerne gebyret.

– Vi forstår at i enkelte, ekstraordinære tilfeller, vil det være naturlig at det stilles spørsmål ved om ikke også Spleis bør være med på dugnaden, sier Hellestræ.

EKSTRAORDINÆRT: Hellestræ beskriver dette som en ekstraordinær situasjon. Foto: Hans Kristian Riise / Spleis

Etter nøye vurdering har de derfor valgt å fjerne gebyret på alle innsamlingsaksjoner til de berørte i Gjerdrum.

– Vi er helt overveldet av det store engasjementet og den enorme giverviljen som folk i Norge har vist til ofrene i Gjerdrum. Vi føler veldig med de som har mistet mennesker de har kjær, og de som har mistet hjemmene sine og alt de eier, sier Hellestræ.

Vanligvis tar Spleis to prosent av den inntjente summen i transaksjonsgebyr og 4,5 prosent i plattformgebyr. Dette er penger som brukes til å drifte selskapet.

– Det er viktig for oss å understreke at Spleis ikke er et selskap som tjener penger. Inntektene vi får for spleisene går med til å dekke kostnadene vi har til å drifte og videreutvikle tjenesten, samt lønns- og driftskostnader til vårt team på 11 personer, sier Hellestræ.

– Skikkelig, skikkelig glad

Monica Udnæs blir overlykkelig da TV 2 kan fortelle at Spleis har besluttet å fjerne alle avgifter og gebyr.

– Nå ble jeg skikkelig, skikkelig glad. Det er snakk om en halv million, det er jo en hel årslønn. Det er fantastisk at de pengene går til de som virkelig trenger det, sier Udnæs.

Hun tror engasjementet på Facebook har vært med på å overbeviste Spleis.

– Uten tvil! Jeg vet at det er mange som har sendt dem melding, så det føles utrolig bra å bli hørt, sier Udnæs.