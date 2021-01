Nasjonalgarden var utstyrt som trafikkpoliti da mobben angrep

Notater viser at vakter under onsdagens demonstrasjon ikke var bevæpnet, og ble nektet utstyr til å drive opprørskontroll.

Den planlagte demonstrasjonen som ble holdt i protest mot at kongressen skulle godkjenne det amerikanske valgresultatet kom fullstendig ut av kontroll, og kongressen ble angrepet og beleiret av aggressive Trump-tilhengere.

I etterkant har mange stilt spørsmål ved hvordan Trump-tilhengerne så enkelt kunne bryte seg inn i en av verdens best bevoktede bygninger, og vandalisere kontorene til flere av USAs mektigste politikere.

Pentagon la begrensninger

Nå skriver Washington Post at notater fra Pentagon viser at Nasjonalgarden fikk begrenset sin evne til å møte de voldelige demonstrantene.

Ifølge avisen nektet Pentagon Washington D.Cs avdeling av Nasjonalgarden å motta ammunisjon eller opprørsutstyr. Det ble også nedlagt forbud mot å bruke utstyr fra lokalt politi, eller handle mot demonstrantene med mindre det var i selvforsvar.

Pentagon iverksatte begrensningene fordi nasjonalgarden ikke ble innkalt for å drive opprørskontroll. I stedet ble de utrustet til å drive trafikkontroll.

Guvernører og lokalpolitikere er nå svært kritiske til Pentagon. De mener forsterkninger fra Nasjonalgarden kom for sent, da folkemengden allerede hadde tatt seg inn i kongressen da de kom på plass.

Det lokale politiet i Washington ba ikke om støtte i forkant av demonstrasjonen, men kilder sier til Washington Post at politimesteren i byen tidlig onsdag, da man så at situasjonen kunne komme ut av kontroll, ba om 200 forsterkninger.

Dette tok tid, da D.Cs avdeling av Nasjonalgarden kun var tillatt å iverksette en hurtigreaksjonsstyrke som en siste utvei.

BELEIRING: Trump-tilhengerne lyktes i å overkjøre politiet, og brøt seg inn i kongressbygningen. Foto: Shannon Stapleton

– Soldater i kongressen ser ikke bra ut

Deler av årsaken til den sene reaksjonen, spesielt etter at demonstrantene brøt seg inn i kongressen, skal ha vært at ledelsen i Nasjonalgarden ikke likte tanken på å sende uniformerte soldater inn i kongressbygningen.

Det tok tre timer for Pentagon å ruste opp styrkene med opprørsutstyr. I mellomtiden hadde lokalt politi mistet kontrollen, og kongressen var beleiret.

Washingtons borgermester, Muriel E. Bowser, sier til Washington Post at lokalt politi gjorde det klinkende klart i forkant av demonstrasjonen at de ville trenge bistand fra Nasjonalgarden.

– Det var bekymring fra hæren for hvordan det ville se ut med bevæpnet militært personell på Capitol Hill, sier Bowser.

PRESIDNETEN: Donald Trump holdet en lang tale der han gjentok flere løgner om valgjuks før hans tilhengere angrep kongressen. Foto: REUTERS/Jim Urquhart

Skal ha sagt nei til hjelp

Disse opplysningene står i sterk kontrast til informasjonen nyhetsbyrået AP publiserte natt til fredag.

Ifølge AP ble hovedstadspolitiet spurt av det amerikanske forsvaret tre ganger av det amerikanske forsvaret om det trengte forsterkninger til demonstrasjonen. Alle gangen skal de ha sagt nei.

Ifølge nyhetsbyrået ønsker politiet blant annet ikke å fremstå som at de satte tropper inn for å slå ned på demonstranter, slik de har fått kritikk for under demonstrasjoner sist sommer.

Så langt er 40 personer siktet etter opptøyene, og 15 andre saker ventes å bli registrert innen kort tid. Mer enn 50 politifolk ble skadet underveis, og fire personer er meldt døde. Én av dem ble skutt av politiet, mens dødsårsaken til de tre er opplyst til å være medisinske komplikasjoner.

Natt til fredag melder CNN også at én politibetjent også har omkommet som følge av demonstrasjonene.