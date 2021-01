Ix, Kaiser og Pluto fikk en helt spesiell rolle etter skredet: – Det var voldsomt

Like før klokken 04.00 onsdag 30. desember kom det flere kaotiske og uoversiktlige meldinger inn til nødsentralene.

Det tok imidlertid ikke mange minuttene før de som tok i mot de fortvilte samtalene skjønte at de var i ferd med å rykke ut på et meget alvorlig og krevende oppdrag.

I Gjerdrum hadde det største kvikkleirskredet i Norge siden 1893 akkurat slukt flere hus, og hundrevis av beboere måtte evakueres.

Nøkkelrolle

Kampen mot klokka var i gang.

Samtlige nødetater ble koblet på. Blant dem var hundetjenesten fra Oslo politidistrikt. Sammen med hundeførere fra Øst politidistrikt fikk de en nøkkelrolle i det som i seks dager ble omtalt som en redningsaksjon.

KAOTISK: Forholdene på stedet var krevende og kaotisk. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Hundene fra Oslo har spesiell kompetanse på urban redning, og er kurset i samarbeid med USAR-mannskap fra Oslo brann- og redning i Danmark.

Hundefører Sigvald Jensen har jobbet i politiet i 30 år, og beskriver synet som møtte dem i Gjerdrum som voldsomt.

– Oppdraget var spesielt. I den settingen er vi veldig konsentrerte, fordi vi vet det er en kamp mot klokka, og vi må jobbe effektivt og hurtig, sier Jensen.

Det ble raskt klart at det var savnede personer i det massive skredområdet. Politiet konkluderte etter en stund med at tallet var 10.

– Veldig risikofylt

Men forholdene til redningsmannskapene var svært krevende. På grunn av forholdene på bakken, og faren for nye skred, måtte alt søk foregå fra lufta.

VIKTIG: Hundene som bisto i søket har fått mye skryt. Her er hunden Kaiser og hundefører Kjetil Bull Eide under søket. Foto: Ola Tangen, Oslo brann- og redningsetat.

På et tidspunkt ble to personer, inkludert hundeførere, firt ned på bakken fra et helikopter.

– Det var veldig risikofylt, forklarer Jensen.

Redningsmannskapene måtte derfor vente i flere dager, før de kunne bevege seg inn i skredområdet fra bakken. Det opplevdes som frustrerende, sier den erfarne hundeføreren.

– Men du må bare forholde deg til de realitetene som er, og handle deretter. Selv om vi er innbitte og ivrige, må man ha den profesjonaliteten og stole på de som tar avgjørelsene, sier Jensen.

– Ikke sett noe som dette

Men da bakken ble erklært som trygg nok, fikk Jensen og den ni år gamle belgiske gjeterhunden Pluto en helt avgjørende rolle, sammen med en rekke andre hunder fra Oslo og Øst politidistrikt.

MÅTTE VENTE: Redningsmannskapene måtte vente lenge før det var trygt å bevege seg inne i skredområdet. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Vi er en gjeng med erfarne politifolk og hundeførere, og vi har vært borti mye. Men ikke noe som dette, sier Jensen.

Hundeførerne ble straks koblet opp mot de spesialtrente USAR-mannskapene fra Oslo, Romerike, Sverige, Trondheim og Bergen. Sammen jobbet de etter beste evne for å finne de ti savnede.

– Hundesøk er nøkkelen her. Det er en gjensidig avhengighet mellom USAR-mannskapene og hundene. De er glad i at hundene kan avgrense og markere et funn, sier Jensen.

– Skulle helst funnet levende

Da hundene markerte i skredområdet ble de trukket tilbake, og USAR-mannskapet tok over for å grave bort leire og materiale.

– Det er ofte kaotisk, så de vil gjerne ha en pekepinn når de har gravd en meter eller to på hvor de skal grave videre i krateret.

TEAM: Hundefører Sigvald og ni år gamle Pluto er et erfarent team. Sammen bisto de med å finne savnede etter skredet. Foto: Privat

Jensen forklarer at hundene generelt går etter menneskelukt. Hundene som deltok i søket i Gjerdrum er også trent i å søke i omgivelsene de møtte i Gjerdrum.

– De er glad i å finne folk, og har en iboende trang til å finne folk, sier hundeføreren om hundene.

Mens noen av søkene varte i flere timer, varte andre bare i en liten halvtime. Jensen sier at det er en spesiell følelse som oppstår når de bistår til at savnede mennesker blir funnet.

– Vi kan ikke la følelsene gå inn på oss, og vi er veldig glad over å få være med i en slik aksjon. Vi skulle helst funnet levende, men vi fikk i hvert fall gitt folk et svar og en grav å gå til, sier han.

Sju av de ti savnede er funnet omkommet. I neste uke gjenopptas søket etter de tre siste. Politiet sa på mandag at det ikke lenger er håp om å finne overlevende.