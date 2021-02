Elkjøp ødela telefonen til Jonatan (15) – sa det ikke var deres problem

TV 2 HJELPER DEG: Mobilen til Jonatan ble skadet mens den var på reparasjon hos Elkjøp. Etter å ha beholdt telefonen i nesten fire måneder, mente Elkjøp at det ikke var deres ansvar likevel.

Jonatan Lynum leverte inn sin Huawei Mate Pro til Elkjøp for et skjermbytte, etter at skjermen ble knust. Skjermbyttet ble dekket av morens forsikringsselskap mot en liten egenandel.

– Det er den første telefonen jeg har hatt som er helt ny. Alle de andre har vært brukt. Så det har vært veldig fint å ha noe som er bare mitt, sier Jonatan.

Men da han fikk telefonen tilbake noen uker senere, oppdaget han nye feil som ikke hadde vært der før.

– Da den kom tilbake fungerte ikke lommelykta/blitzen, og det var flere døde piksler på skjermen. I mørket ser du tydelig at den øverste delen av skjermen ikke er så mørk som den skal, sier Jonatan.

Ventet i fire måneder

Elkjøp lovet å fikse skadene, men tiden gikk. Familien purret flere ganger.

– Vi fikk blant annet beskjed om at de ventet på deler, sier mor Trine Olsen.

I oktober får de beskjed om at de skal få kompensasjon for den lange ventetiden. De må bare vente fire uker til på å få telefonen reparert.

– Vi ventet vel egentlig mer enn fire uker, og til slutt dro jeg ned dit. Da viser det seg at mobilen ligger i butikken, sier Trine.

Etter å ha ventet i nesten fire måneder får hun den tilbake ureparert, med beskjed om at dette ikke er Elkjøp sitt ansvar.

– Vi får noen diffuse, rare unnskyldninger om at dette var en sak mellom meg og forsikringen. Elkjøp hadde ikke noe ansvar. Da var jeg mildt sagt ganske sint, for det her er ikke greit, sier Trine.

– Jeg forstår ikke at de har lov til å oppføre seg sånn, det er deres skyld at den er ødelagt og da er det jo deres ansvar, mener Jonatan.

Rett på ny telefon

Jurist i Forbrukerrådet, Caroline Skarderud, mener fire måneder er altfor lenge å vente på reparasjon av en mobiltelefon.

– Jonatan har krav på at selve reparasjonen skal skje fagmessig og innen avtalt eller rimelig tid, sier hun.

Skarderud er også tydelig på at skaden er Elkjøp sitt ansvar.

– Hvis Elkjøp har skadet telefonen under en reparasjon, så må de enten utbedre feilen eller erstatte telefonen med en ny telefon, sier hun.

Elkjøp beklager

Elkjøp vil ikke stille til intervju, men i en e-post til TV 2 hjelper deg skriver kommunikasjonssjef i Elkjøp, Madeleine Schøyen Bergly, at de beklager og ikke er stolte over oppfølgingen Jonatan og Trine har fått:

«Her har det skjedd en svikt i våre rutiner, og vi er selvsagt utrolig lei oss for dette. Vår kunde skulle fått tilbud om lånetelefon, ombytte av telefon eller et gavekort til verdien av telefonen sin.

Medarbeideren som hadde kontakt med kunden hadde beklageligvis ikke kunnskap om Elkjøps rolle som bindeledd, mellom forsikringsselskapet og verkstedet. Det beklager vi».

Bare timer etter at TV 2 hjelper deg tar kontakt, ringer Elkjøp familien og tilbyr dem en ny telefon. Jonatan og Trine er glade og overrasket over hvor fort det ble ordnet opp i da media tok kontakt.

Får en overraskelse

– Jeg syns det er fantastisk at det har løst seg. Jeg tenker de fikk litt kalde føtter da de fikk en mail fra TV 2 hjelper deg, og ville rydde opp i det her litt fort, sier Trine.

Jonatan er ekstra fornøyd med å ha fått en nyere versjon av sin Huawei.

– Dette er P30 Pro, som er bedre enn den jeg hadde før, smiler Jonatan og viser fram den nye telefonen.

– Det er gøy å få noe bedre, så jeg er jo glad!