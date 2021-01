NRK-Martin avslører gladnyhet

GOD KVELD NORGE (TV 2): NRK-profilen forteller at han har gått ned på kne og fridd til sin kjære.

Tross et vanskelig fjorår klarte «P3morgen»-programleder Martin Lepperød (28) å gjøre starten av nyåret om til et flott øyeblikk.

– Jeg tenkte at 2020 har vært som det har vært, så jeg hadde lyst til å gi 2021 i gave til kjæresten min ved å fri på nyttårsmorgenen, starte 2021 med å fortelle henne hvor mye jeg elsker henne, og at jeg vil være med henne resten av livet, sier han til medprogramleder Adelina Ibishi (29) som er henrykt over nyheten.

Frieri

Han forteller at det gikk litt hardt for seg på feiringen av nyttår, så selve frieriet ble ikke som planlagt.

– Jeg feilberegnet fyllasjuken, forteller han og fortsetter:

– Jeg fridde på den minste romantiske måten. Hvis jeg hadde forsøkt å fri på den dårligste måten, så hadde jeg ikke fått det til så dårlig som jeg gjorde det. Det var kanskje det dårligste frieriet jeg har hørt om, ler han.

P3-morgen

I fjor høst kom nyheten om at den etter hvert så ikoniske morgentrioen, Ronny Brede Aase, Silje Nordnes og Markus Neby, skulle gi seg som programledere i P3morgen.

Den 20. desember 2019 hadde de sin siste sending foran et fullsatt operahus, og året etter tok Lepperød og Ibishi over som programledere.

– Jeg takket ja, og det var vel egentlig en stund etter at jeg skjønte hvor sinnssykt svært det er. Det gikk opp for meg da de hadde siste sending i operaen, sa Lepperød da God kveld Norge besøkte dem i studio på Marienlyst.