Får debuten mot Manchester United

På nyttårsaften kunne TV 2 fortelle at Philip Zinckernagel (26) hadde signert for Watford.

Overgangen fra Bodø/Glimt ble bekreftet av begge klubber første nyttårsdag.

Siden da har dansken kommet seg godt til rette på Vicarage Road.

– Jeg har blitt tatt godt imot, og har det bra. Nå er det en tilvenningsperiode der jeg må bli kjent med spillere og spillestilen. Og selvfølgelig er det en overgang fra kunstgress til gress, men det går bare bra, sier Eliteseriens desidert beste fotballspiller forrige sesong.

I Bodø/Glimt herjet han med draktnummer 10. I Watford har Zinckernagel fått nummer 7.

– Det er fett. Jeg er både glad og stolt for å bære det nummeret, sier han på telefon fra toget på vei til Manchester.

Spiller på Old Trafford

Lørdag kan nemlig 26-åringen få debuten sin i FA cup-kampen mot Ole Gunnar Solskjær og Manchester United.

– Jeg har fått indikasjoner på at jeg skal spille, men tror ikke jeg kommer til å starte, sier 26-åringen til TV 2.

– Men det blir en mega fet opplevelse. Jeg gleder meg bare til å spille, legger han til.

– Hvis du ser tilbake ett eller to år, hadde du sett for deg at du kan debutere for en klubb på Old Trafford?

– Nei, jeg hadde ikke det, altså. Men i fotball kan mye skje, og ting går fort. Jeg prøver bare å være i nuet, sier en ydmyk danske på telefon.

– Hvordan ser du på mulighetene for å spille deg til en fast plass på laget?

– På sikt er de gode, men det er en tilvenningsperiode nå. Om det blir med det samme eller om litt, så er det fint, sier han.

Går for seier

Da lagene sist møttes tidligere i år, vant Manchester United 3-0. Watford vant hjemmekampen 2-0 tilbake i desember 2019. Zinckernagel forteller at de ikke reiser til Manchester for å være statister.

– Vi går alltid for seier. Mot (Manchester) United vet vi at vi må være på vårt beste for å vinne. Det blir spennende for laget å måle seg med Premier League-klubber igjen, sier han.

Derfor valgte han England

Interessen rundt dansken har det siste året vært enormt. Både klubber i Tyskland, Tyrkia og Spania kom det konkrete bud, men valget falt til slutt på Championship og Watford.

– Watford er en stor klubb med høye ambisjoner. Da jeg så totalpakken var det en «no brainer», forteller dansken og legger til at han akkurat har signert for det han mener er den beste klubben i Championship, sa han dagen før overgangen ble offentliggjort.